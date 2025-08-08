উখিয়া সীমান্তে কোটি টাকার ইয়াবা উদ্ধার

কক্সবাজারের উখিয়ায় মাদক বিরোধী অভিযানে মালিকবিহীন ৪ লাখ ৮০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৬৪-বিজিবি)।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সন্ধ্যায় পালংখালী সীমান্ত এলাকায় বিশেষ অভিযানে এই বিপুল পরিমাণ ইয়াবা জব্দ করা হয়।
বিজিবি সূত্রে জানায়, সম্প্রতি উখিয়া ব্যাটালিয়ন (৬৪ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় মাদক পাচারের গোপন তথ্য আসলে টহল তৎপরতা বাড়ানো হয়। পালংখালী বিওপির বিশেষ টহলদল সীমান্ত পিলার বিআরএম-১৮ থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার ভেতরে কাটাখাল এলাকায় অবস্থান নেয়। রাত ৮টার দিকে মিয়ানমার দিক থেকে ৭ জন ব্যক্তি মাছের ঘেরের রাস্তা দিয়ে বেড়িবাঁধের উপর দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করলে টহলদল তাদের পথ গতিরোধ করার আগেই বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে কারবারিরা ৪টি কালো কাপড়ের ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায়। তল্লাশি করলে ব্যাগের ভেতর পাওয়া যায় ৪ লাখ ৮০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট।
উদ্ধারকৃত ইয়াবার আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ২০ লাখ টাকা। সেখানে অভিযান ও গভীরভাবে তল্লাশি চালানো হলেও কোনো মাদক কারবারি ও কোনো মালামাল পাওয়া যায়নি।
উখিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এসময় বলেন, 'মাদক চোরাকারবারীদের সনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে গোয়েন্দা কার্যক্রম চলছে। উদ্ধারকৃত ইয়াবা আলামত হিসেবে উখিয়া থানায় জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।'
এইচএ