মারধর ও চাঁদা দাবির অভিযোগে ৩ পুলিশসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীর মামলা

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় এক শিক্ষার্থীকে মারধর করে শ্রবণশক্তি নষ্ট করা ও ১ লাখ ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে ৩ পুলিশ সদস্যসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) উল্লাপাড়া আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করেন ভুক্তভোগী জাহিদুল ইসলাম (১৯)। তিনি উপজেলার কানসোনা গ্রামের বাসিন্দা ও উল্লাপাড়া মার্চেন্ট সরকারি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী।
মামলার আসামিরা হলেন- উপজেলার বালশাবাড়ি গ্রামের রুবেল, উল্লাপাড়া মডেল থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আব্দুল হালিম, এসআই মো. মেজবাহ ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আব্দুস সাত্তার।
বাদীপক্ষের আইনজীবী মনজুরুল ইসলাম জানান, আদালতের বিচারক ইখলাস উদ্দীন অভিযোগ আমলে নিয়ে সিরাজগঞ্জ পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, প্রধান আসামি রুবেলের সঙ্গে জাহিদুলের ফেসবুকে পরিচয় ছিল। ৯ আগস্ট রাতে রুবেল তাকে দেখা করতে বলেন। পরের দিন রাত ১টা ২৮ মিনিটে রুবেল আবার ডাকেন। জাহিদুল সেখানে গেলে রুবেলের সঙ্গে থাকা তিন পুলিশ সদস্য তাকে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগে ঘিরে ধরে এলোপাতাড়ি মারধর করেন ও ১ লাখ ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন।
টাকা না দিলে এসআই হালিম তার ডান কানে থাপ্পড় মারেন। এতে কানের পর্দা ফেটে রক্তক্ষরণ হয় এবং শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। অন্য আসামিরা গলা চেপে ধরা ও লাথি মেরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করেন। পরে স্থানীয়রা আহত অবস্থায় জাহিদুলকে উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেন।
অভিযোগে আরও বলা হয়, ঘটনার দুই দিন পর এএসআই আব্দুস সাত্তার জাহিদুলের বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারকে ভয়ভীতি দেখান এবং এক সাক্ষীর কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা নেন। বাকি টাকার জন্যও আসামিরা হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন।
এ বিষয়ে উপপরিদর্শক আব্দুল হালিম বলেন, 'আপনি সাংবাদিক, তাই যাচাই করা খবর প্রকাশ করবেন। আমি একটি খুনের তদন্তে আছি, পরে কথা বলব।' উল্লাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাকিবুল হাসান বলেন, 'ঘটনাটি সত্য নয়। একটি অভিযোগ তদন্তে দিয়েছিলাম, সেই কারণে এই মামলা হয়েছে। তদন্তে সব পরিষ্কার হবে।'
এইচএ