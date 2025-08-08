এইমাত্র
    বাঘায় ট্রাক চাপায় এক নারী নিহত

    রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় মিনি ট্রাক চাপায় বানেরা বেগম ওরফে বানু (৫৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন।

    আজ শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকাল পৌণে ৬টায় উপজেলার মীরগঞ্জ মোড়ের উত্তরে আব্দুর রহমান মাস্টারের বাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

    নিহত বানু মনিগ্রাম ইউনিয়নের ভানুকর গ্রামের বাসিন্দা ও প্রতিবন্ধী মজিবর রহমানের স্ত্রী।

    স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে হাঁটতে বের হলে রাজশাহীগামী একটি মিনি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা মরদেহ নিজ বাড়িতে নিয়ে যান।

    বাঘা থানার সহকারী পরিদর্শক (এসআই) সিফাত রেজা বলেন, ঘটনার সময় এলাকায় লোকজন কম থাকায় চালক ট্রাকটি নিয়ে দ্রুত সটকে পড়ে। নিহতের পরিবার কোনও অভিযোগ না করলেও আমরা সড়ক পরিবহন আইনে মামলা দায়ের করবো।

