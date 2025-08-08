এইমাত্র
    আজ শুক্রবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৫ আগস্ট, ২০২৫
    আন্তর্জাতিক

    নরওয়েতে ফোন করে নোবেল পুরস্কার চাইলেন ট্রাম্প!

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৪৯ পিএম
    নরওয়েতে ফোন করে নোবেল পুরস্কার চাইলেন ট্রাম্প!

    সংগৃহীত ছবি

    বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে আলোচনার জন্য নরওয়ের অর্থমন্ত্রীকে ফোন করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে সেই কলেই তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন।

    নরওয়ের একটি দৈনিক পত্রিকার বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

    প্রতিবেদনে বলা হয়, নরওয়ের অর্থমন্ত্রী জেন্স স্টলটেনবার্গ যখন অসলোর রাস্তায় হাঁটছিলেন, তখন হঠাৎ ট্রাম্প ফোন করেন। তিনি প্রথমেই নোবেল শান্তি পুরস্কারের দাবি তোলেন এবং পরে শুল্ক নিয়ে আলোচনা করেন।

    ট্রাম্প এর আগে একাধিকবার বলেন, ইসরায়েল, পাকিস্তান, কম্বোডিয়াসহ বিভিন্ন দেশের শান্তি চুক্তি ও যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতার জন্য তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারের যোগ্য। হোয়াইট হাউসের চারজন সাবেক প্রেসিডেন্টের মতো তিনিও এই স্বীকৃতি পেতে চান।

    রয়টার্সকে দেওয়া এক মন্তব্যে স্টলটেনবার্গ বলেন, ফোনালাপ মূলত শুল্ক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে হলেও হোয়াইট হাউসের কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা সেই আলোচনায় যুক্ত ছিলেন। তবে বিস্তারিত জানাতে রাজি হননি তিনি।

    হোয়াইট হাউস ও নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। নরওয়ের পত্রিকার তথ্যমতে, ন্যাটোর সাবেক মহাসচিব স্টলটেনবার্গের সঙ্গে আলোচনায় ট্রাম্প এর আগেও নোবেল প্রসঙ্গ তুলেছিলেন।

    উল্লেখ্য, নোবেল পুরস্কারের বিজয়ী নির্বাচন করে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি, যাদের ৫ সদস্যকে নিয়োগ দেয় নরওয়ের পার্লামেন্ট।

