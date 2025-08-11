এইমাত্র
    আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    খেলা

    টিভিতে আজকের খেলা (১৮ আগস্ট)

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪৮ এএম
    টিভিতে আজকের খেলা (১৮ আগস্ট)

    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ মুখোমুখি হবে লিডস ও এভারটন। সিনসিনাটি ওপেনে রয়েছে নারীদের সেমিফাইনাল। এছাড়া লা লিগা, টপ এন্ড সিরিজের পাশাপাশি মাঠে গড়াবে দ্য হানড্রেডের পুরুষ ও নারী এককের ম্যাচ। চলুন এক নজরে দেখা নেয়া যাক টিভিতে আজকের খেলার সময়সূচি:

    ক্রিকেট:

    টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

    মেলবোর্ন স্টারস-নেপাল

    সকাল সাড়ে ৭টা, টি-স্পোর্টস

    ক্যাপিটাল-নর্দার্ন

    সকাল সাড়ে ১০টা, টি-স্পোর্টস

    শাহিনস-রেনেগেডস

    বেলা আড়াইটা, টি-স্পোর্টস

    দ্য হানড্রেড (পুরুষ)

    সাউদার্ন-ওভাল

    রাত সাড়ে ১১টা, সনি স্পোর্টস-১

    দ্য হানড্রেড (নারী)

    সাউদার্ন-ওভাল

    রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস-১

    ফুটবল:

    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

    লিডস-এভারটন

    রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট-১

    লা লিগা

    এলচে-বেতিস

    রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

    টেনিস:

    সিনসিনাটি ওপেন

    রাত ১টা, সনি স্পোর্টস-২

