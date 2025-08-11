১৮ আগস্ট: নামাজের সময়সূচি

এইমাত্র
    ধর্ম ও জীবন

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১০:৩৪ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    আজ সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫ ইংরেজি, ৩ ভাদ্র ১৪৩২ বাংলা, ২৩ সফর ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

    নামাজের সময়সূচি

    ফজর- ৪:১৭ মিনিট।

    জোহর- ১২:০৫ মিনিট।

    আসর- ৪:৩৭ মিনিট।

    মাগরিব- ৬:৩৩ মিনিট।

    ইশা- ৭:৫০ মিনিট।

    আজ সূর্যাস্ত- ৬:২৯ মিনিট।

    আজ সূর্যোদয়- ৫:৩৪ মিনিট।

    বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

    বিয়োগ করতে হবে

    চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

    সিলেট: -০৬ মিনিট।

    যোগ করতে হবে

    খুলনা: +০৩ মিনিট।

    রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

    রংপুর: +০৮ মিনিট।

    বরিশাল: +০১ মিনিট।

