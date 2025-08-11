এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    শিক্ষাঙ্গন

    ডাকসুতে উমামার নেতৃত্বে আসছে স্বতন্ত্র প্যানেল

    ক্যাম্পাস প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৪৫ পিএম
    সংবাদ সম্মেলনে উমামা ফাতেমা ।। ছবি: সংগৃহীত

    ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্যানেল ঘোষণা করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা। আগামীকাল মঙ্গলবার পূর্ণাঙ্গ প্যানেল প্রকাশ করবেন বলে জানান তিনি।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে মনোনয়ন ফরম গ্রহণের শেষ দিনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহকালে এসব কথা জানান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক এই নেত্রী।

    এ বিষয়ে উমামা ফাতেমা বলেন, ‘আমরা যোগ্যতা দেখে আগামীকাল (মঙ্গলবার) প্যানেল ঘোষণা করব। আমরা শিক্ষার্থীবান্ধব একটি ডাকসু প্যানেল ঘোষণা করব।’

    তিনি আরও বলেন, ‘ডাকসুকে জাতীয় নেতা বানানোর জন্য ব্যবহার করতে চাই না। প্রতি বছর ডাকসু নির্বাচনের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।’

    জানা গেছে, উমামা ফাতেমার নেতৃত্বাধীন প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে উমামা ফাতেমা নিজে, জিএস পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি আল সাদী ভূইয়া, এজিএস পদে সাংবাদিক সমিতির বর্তমান সভাপতি মহিউদ্দিন মুজাহিদ মাহী থাকবেন৷

