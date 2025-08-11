কবে-কোথায় বিয়ে করবেন রোনালদো-জর্জিনা?

এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৫৯ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    দীর্ঘ নয় বছর ধরে একসাথে আছেন ফুটবল তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এবং আর্জেন্টাইন মডেল জর্জিনা রদ্রিগেজ।এই নয় বছরে রোনালদো-ভক্তদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু একটাই। কবে বিয়ে করছেন এই তারকা জুটি? রোনালদো-ভক্তদের অপেক্ষার প্রহর যেন শেষ হচ্ছে না।

    অবশেষে ভক্তদের সকল কল্পনা-জল্পনার অবসান ঘটছে। সম্প্রতি ডায়মণ্ডের দামি আংটি দিয়ে জর্জিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন পাঁচবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী এই ফুটবলার। প্রস্তাবে সাড়াও দিয়েছেন আর্জেন্টাইন মডেল জর্জিনা।

    গত ১২ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোষ্ট করেন জর্জিনা। শেয়ার করা একটি ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আঙুলে জ্বলজ্বল করছে একটি বিশাল হীরার আংটি। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘হ্যাঁ, আমি রাজি। এই জীবনেও, পরের জীবনেও।’

    এঘটনার পর আবারও আলোচনায় এসেছে রোনালদো–জর্জিনা জুটির বিয়ের বিষয়টি। যদিও বিয়ের নির্দিষ্ট তারিখ এখনও জানা যায়নি। পর্তুগিজ সুপারস্টার কিংবা আর্জেন্টাইন মডেল কেউই এই বিষয়ে এখনও প্রকাশ্যে কিছু বলেননি।

    তবে স্প্যানিশ টিভি শো দি কোরাজোনে-এর সাংবাদিক আলবার্তো গুজমান দিয়েছেন কিছু গোপন খবর। শুধু কবে বিয়ে হবে তা–ই নয়, কোথায় হবে সেই অনুষ্ঠান আর রোনালদো প্রস্তাব দেওয়ার সময় জর্জিনাকে কী কী উপহার দিয়েছেন—সবই জানিয়েছেন তিনি।

    স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যম মার্কার এক প্রতিবেদনে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে।

    গুজমান বলেন, ‘রোনালদো শুধু আংটি দেননি। দিয়েছেন একটি পোরশে গাড়ি, দুটি দামি ঘড়ি (যার মূল্য ৫০ হাজার ইউরোর বেশি) আর দুই বিখ্যাত ডিজাইনারের পোশাক (দাম ৩০ হাজার ইউরোর বেশি)।’

    বিয়ের সম্ভাব্য তারিখ নিয়ে গুজমান বলেছেন, ‘আমি জর্জিনার ঘনিষ্ঠ একজনের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা এখনো তারিখ নিয়ে ভাবছেন। মনে হচ্ছে, এখনো কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। ক্রিস্টিয়ানোও বিষয়টা খুব গোপন রাখছেন।’

    আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত হবে ফিফা বিশ্বকাপ। ধারণা করা হচ্ছে উক্ত টুর্নামেন্টের পরই অবসরের ঘোষণা দিবেন ‘সিআর সেভেন’। এরপর বিয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করতে পারেন রোনালদো।

    গুজমান বলেন, ‘আমাকে বলা হয়েছে, খুব সম্ভবত বিয়ে হবে ২০২৬ সালের ১৯ জুলাইয়ের পর। তখন বিশ্বকাপ শেষ হবে। সেই বিশ্বকাপে খেলতে চান ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। বয়স তখন হবে ৪১। তিনি চান বিশ্ব ফুটবলকে গ্র্যান্ড স্টাইলে বিদায় জানাতে।’

    বিয়ের ভেন্যু নিয়েও ইঙ্গিত দিয়ে গুজমান জানান, যতটুকু ধারণা পেয়েছি, অনুষ্ঠানটা হতে পারে রোনালদোর নিজের দেশ পর্তুগালেই।

    আরডি

