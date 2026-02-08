এইমাত্র
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
  • আজ পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
  • মুন্সিগঞ্জে নির্বাচন-পরবর্তী সংঘর্ষে আহত ৮
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    তারাগঞ্জে আওয়ামীলীগ নেতা ইউপি চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলী গ্রেপ্তার

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:১০ পিএম
    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:১০ পিএম

    তারাগঞ্জে আওয়ামীলীগ নেতা ইউপি চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলী গ্রেপ্তার

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:১০ পিএম

    রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগ নেতা ইদ্রিস আলীকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী।


    রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার ইকরচালী ইউনিয়নের মাঝেরহাট বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।


    তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন বলেন, রংপুর কোতোয়ালি থানার এফআইআর নং-০৭,  ১৭ নভেম্বর ২০২৫, জিআর নং-১০৮/২৫ অনুযায়ী সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯-এর ৬(২) (ই)/৮/৯(৩১)/১০/১২ ধারায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাকে রংপুর জেলহাজতে পাঠানো হবে।



    এসআর

    ট্যাগ :

    তারাগঞ্জ ইউপি চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলী গ্রেপ্তার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…