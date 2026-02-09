বেনাপোলে অবৈধ ট্যাপেন্ডাডলসহ ভারতীয় আটক

যশোরের বেনাপোল বন্দরের ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি) কার্গো ভেহিকেল এলাকায় ভারত থেকে আমদানিকৃত পণ্যবাহী একটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ নেশাজাতীয় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক ভারতীয় চালককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২টার দিকে বেনাপোল বন্দরের আমদানি-রপ্তানি গেটে ভারত থেকে আসা একটি ট্রাকে (নম্বর: ডব্লিউবি-১১, ইউ-০৩৯৭) তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় ট্রাকটির ভেতর থেকে ১ হাজার ৬০০ পিস অবৈধ নেশাজাতীয় ভারতীয় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত এই ট্যাবলেটের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা।
অভিযানে আটক ট্রাকচালকের নাম আনার গাজী (৩৯)। তিনি ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বনগাঁ থানার মনিগ্রামের সুখপুকুর এলাকার হাজরা গাজীর ছেলে।
যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী জানান, উদ্ধারকৃত মাদকসহ আটক ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে বেনাপোল পোর্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান ও মাদক রোধে বিজিবি’র এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।
এনআই