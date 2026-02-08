এইমাত্র
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
  • আজ পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
  • মুন্সিগঞ্জে নির্বাচন-পরবর্তী সংঘর্ষে আহত ৮
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    রাশিয়ায় ছুরি হামলায় ৪ ভারতীয় শিক্ষার্থী আহত

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৪৬ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৪৬ পিএম

    রাশিয়ায় ছুরি হামলায় ৪ ভারতীয় শিক্ষার্থী আহত

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৪৬ পিএম

    রাশিয়ার বাশকোর্তোস্তান অঞ্চলের একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুরি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত চার ভারতীয় শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। রোববার মস্কোতে নিযুক্ত ভারতীয় দূতাবাস ও রুশ তদন্তকারী কর্মকর্তারা ওই তথ্য জানিয়েছেন।


    এক বিবৃতিতে ভারতীয় দূতাবাস বলেছে, রাশিয়ার উফা শহরে একটি দুর্ভাগ্যজনক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে চার ভারতীয় শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন আহত হয়েছেন।


    রুশ তদন্তকারী কর্মকর্তারা বলেছেন, ১৫ বছর বয়সী এক কিশোর ছুরি নিয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছে।


    তদন্তকারীরা বলেছেন, মস্কো থেকে প্রায় ১ হাজার ১০০ কিলোমিটার পূর্বের উফা শহরের একটি ছাত্রাবাসে ওই হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে কয়েকজন শিক্ষার্থী ও পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।


    রাশিয়ার তদন্ত কমিটি বলেছে, দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা দারে করা হয়েছে।


    সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা শিক্ষার্থীদের একজনের আচরণগত সমস্যার বিষয়ে জানলেও আগাম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ওই মামলা করেছে পুলিশ।


    সূত্র: রয়টার্স।


    এবি 

    ট্যাগ :

    রাশিয়ায় ছুরি হামলা ৪ ভারতীয় শিক্ষার্থী আহত

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…