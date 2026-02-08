বরিশালে সাংবাদিকদের সাথে সেনাবাহিনীর মতবিনিময় সভা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বরিশালে কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
রবিবরা (৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টায় বরিশাল এলজিইডি কার্যালয়ের সভাকক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বরিশাল মৎস্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার মেজর সৈকত বলেন, "২০২৪ সালের ২০ জুলাই থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কাজ করছে। নির্বাচন কমিশন ও সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সেনাবাহিনী বেসামরিক প্রশাসন ও অন্যান্য বাহিনীকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং একটি শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।"
তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছে। সেনাবাহিনী কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়। সেনাবাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য সংবিধান অনুসরণ করে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যাতে সকলে নিশ্চিন্তে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।"
এ সময় সেনাবাহিনী জানায়, বরিশাল শহর এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত ও নিয়ন্ত্রণে আছে। স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সেনাবাহিনী সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়েছে।
সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এ সময় গণমাধ্যমকর্মীসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। মতবিনিময় সভায় বরিশালের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
এনআই