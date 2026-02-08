এইমাত্র
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
  • আজ পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
  • মুন্সিগঞ্জে নির্বাচন-পরবর্তী সংঘর্ষে আহত ৮
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ইসলামের সাইনবোর্ড লাগিয়ে একটি দল দূর্নীতির অংশীদার হয়েছিল: চরমোনাই পীর

    মো. সাইফুল ইসলাম, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (ভোলা) প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫৫ পিএম
    মো. সাইফুল ইসলাম, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (ভোলা) প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫৫ পিএম

    ইসলামের সাইনবোর্ড লাগিয়ে একটি দল দূর্নীতির অংশীদার হয়েছিল: চরমোনাই পীর

    মো. সাইফুল ইসলাম, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (ভোলা) প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫৫ পিএম

    ইসলামী আন্দোলনের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ রেজাউল করিম বলেছেন, "এই দেশ দুর্নীতির দিক থেকে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তখনকার সময় যারা দুর্নীতির সাথে জড়িত ছিল, ওইসব দুর্নীতিবাজদের সাথে ইসলামের সাইনবোর্ড লাগিয়ে একটি জোটভুক্ত দলও দুর্নীতির অংশীদার হয়েছিল। তারা এর দায় কোনোক্রমেই এড়াতে পারবেন না।"


    রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে চরফ্যাশন সরকারি টি. বি. মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চরফ্যাশন উপজেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।


    রেজাউল করিম বলেন, "যখন আমরা ইসলামের পক্ষে একটি ভোটের বাক্স তৈরি করেছিলাম, তখন বাংলাদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়েছিল। মানুষ অধীর আগ্রহে দিনক্ষণ গুনেছিল। কিন্তু তখন ইসলামের নাম ব্যবহার করা একটি দল ভারতের সাথে গোপনে বৈঠক করে দেশ গঠনের স্বপ্ন দেখেছে। আমরা আমেরিকা বা ভারতের ইনসাফ দেখতে চাই না, আমরা মদিনার এবং ইসলামের ইনসাফ দেখতে চাই।"


    তিনি আরও বলেন, "ইসলাম মানে শরিয়াহ। আমরা হজ করি, রোজা রাখি ও নামাজ আদায় করি—এটাই শরিয়াহ। এখন যারা বলে 'আমরা শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করব না, তবে প্রচলিত আইনে দেশ চালাব', আসলে তাদের বাস্তবতা হলো—বাহ্যিকটা দেখতে সুন্দর কিন্তু ভেতরটা 'মাকাল ফল'।"


    ভোলা-৪ আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী প্রফেসর এ এম এম কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন ইসলামি আলোচক হাবিবুর রহমান মেজবাহ, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হোসাইন ইবনে সরওয়ার এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সহ-প্রচার সম্পাদক কে এম শরিয়ত উল্লাহ।


    এনআই

    ট্যাগ :

    ইসলাম

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…