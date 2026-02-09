এইমাত্র
    খেলা

    টিভিতে আজকের খেলা (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:০৭ এএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:০৭ এএম

    টিভিতে আজকের খেলা (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:০৭ এএম


    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ তিনটি ম্যাচ আছে। অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টির ফাইনালও আছে আজ।



    ক্রিকেট

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

    স্কটল্যান্ড-ইতালি

    সরাসরি, বেলা ১১-৩০মি., 

    জিম্বাবুয়ে-ওমান

    সরাসরি, দুপুর ৩-৩০ মি., 

    দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা

    সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., 

    টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি

    দুর্বার-ধূমকেতু

    সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা, 

    বিটিভি ও টি স্পোর্টস


    হকি

    হকি প্রো লিগ

    নেদারল্যান্ডস-ইংল্যান্ড (পুরুষ)

    সরাসরি, বিকাল ৪টা, 

    স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

    নেদারল্যান্ডস-ইংল্যান্ড (নারী)

    সরাসরি, বিকাল ৫-৩০ মি., 

    স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১


    ফুটবল

    সিরি ‘আ’

    আতালান্তা-ক্রেমোনেসে

    সরাসরি, রাত ১১-৩০ মি., 

    রোমা-কাইয়েরি

    সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি., 

    ডিএজেডএন


    লা লিগা

    ভিয়ারিয়াল-এসপানিওল

    সরাসরি, রাত ২টা, 

    বিগিন অ্যাপ


