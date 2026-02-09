টিভিতে আজকের খেলা (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ তিনটি ম্যাচ আছে। অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টির ফাইনালও আছে আজ।
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
স্কটল্যান্ড-ইতালি
সরাসরি, বেলা ১১-৩০মি.,
জিম্বাবুয়ে-ওমান
সরাসরি, দুপুর ৩-৩০ মি.,
দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.,
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি
দুর্বার-ধূমকেতু
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা,
বিটিভি ও টি স্পোর্টস
হকি
হকি প্রো লিগ
নেদারল্যান্ডস-ইংল্যান্ড (পুরুষ)
সরাসরি, বিকাল ৪টা,
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নেদারল্যান্ডস-ইংল্যান্ড (নারী)
সরাসরি, বিকাল ৫-৩০ মি.,
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুটবল
সিরি ‘আ’
আতালান্তা-ক্রেমোনেসে
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মি.,
রোমা-কাইয়েরি
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.,
ডিএজেডএন
লা লিগা
ভিয়ারিয়াল-এসপানিওল
সরাসরি, রাত ২টা,
বিগিন অ্যাপ
এবি