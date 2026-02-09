এইমাত্র
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
  • আজ পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মেঘনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত, চারজনকে জরিমানা

    মো. ইব্রাহীম খলিল মোল্লা, মেঘনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:২৮ পিএম
    মো. ইব্রাহীম খলিল মোল্লা, মেঘনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:২৮ পিএম

    নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মেঘনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত, চারজনকে জরিমানা

    মো. ইব্রাহীম খলিল মোল্লা, মেঘনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:২৮ পিএম

    আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও অবৈধ যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় ফিটনেসবিহীন ও অবৈধ মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে।


    সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার ভাওরখোলা এলাকার কদমতলা বাসস্ট্যান্ডে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অমৃতা শারলীন রাজ্জাক এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে মেঘনা থানা পুলিশ সহযোগিতা করে।


    অভিযান সূত্রে জানা যায়, সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮-এর ৬৬ ধারার আওতায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বৈধ লাইসেন্স না থাকায় চারজন মোটরসাইকেল চালককে দণ্ডিত করা হয়। মামলার শুনানি শেষে প্রত্যেককে ১ হাজার টাকা করে মোট ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।


    অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অমৃতা শারলীন রাজ্জাক বলেন, “সড়কে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা এবং আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।”


    এনআই

    ট্যাগ :

    নির্বাচন কেন্দ্র করে মেঘনায়

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…