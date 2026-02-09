২০৮ আসনে বিএনপি ও জামায়াত জোট জিততে পারে ৪৬টিতে: ইএএসডি'র জরিপ

এইমাত্র
    ২০৮ আসনে বিএনপি ও জামায়াত জোট জিততে পারে ৪৬টিতে: ইএএসডি'র জরিপ

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:০৯ পিএম

    ভোটের বাকি আর মাত্র দুই দিন। এমন সময় এমিনেন্স অ্যাসোসিয়েটস ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (EASD) প্রকাশ করলো ভোটের সম্ভাব্য ফল নিয়ে তাদের জরিপ। যেখানে উঠে আসা তথ্যে জামায়াতে ইসলামীর চেয়ে বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে বিএনপি।

    দেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনের ৪১,৫০০ জন মানুষের মতামতের ভিত্তিতে এই জরিপটি তৈরি করা হয়েছে। 

    তথ্য অনুযায়ী, অধিকাংশ ভোটার বিএনপিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দেখতে চান এবং দলটির শীর্ষ নেতা তারেক রহমানকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পছন্দ করেন। 

    জরিপ বিশ্লেষণে দেখা যায়, তরুণ প্রজন্ম ও নারী ভোটারদের মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল এবং সাবেক আওয়ামী লীগ সমর্থকদের একটি বড় অংশ এখন বিএনপি-কে সমর্থন দিচ্ছে। 

    রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তা: জরিপের সামগ্রিক ফলাফল অনুযায়ী, বাংলাদেশের অধিকাংশ ভোটারের প্রথম পছন্দ বিএনপি। সর্বোচ্চ ৬৬.৩% ভোটার বিএনপি-কে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এর বিপরীতে জামায়াতে ইসলামী ১১.৯%, এনসিপি ১.৭%, জাতীয় পার্টি ০.৪% এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২.৬% সমর্থন পেয়েছেন।

    আসন প্রাপ্তির পূর্বাভাস: জরিপ অনুযায়ী, নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রায় ২০৮টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। এছাড়া জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন জোট ৪৬টি, জাতীয় পার্টি ৩টি, অন্যান্য দল ৪টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১৭টি আসনে জয়ী হতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছে। ২২টি আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হওয়ার সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে জরিপে। 

    প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পছন্দ: পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ ৬৮ শতাংশ উত্তরদাতা তারেক রহমানকে সমর্থন করেছেন। আর শফিকুর রহমানের পক্ষে ১৪ শতাংশ এবং নাহিদ ইসলামের পক্ষে ২ শতাংশ উত্তরদাতা মত দিয়েছেন।

    নারী ও তরুণ ভোটারদের ঝোঁক: নারী ভোটারদের মধ্যে বিএনপির জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। যেখানে ৭১.১% নারী ভোটার দলটিকে সমর্থন দিচ্ছেন। জরিপে ১৮-৩০ বছর বয়সী তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ ছিল ৩৭.২%।

    আওয়ামী লীগ ভোটারদের অবস্থান: পূর্বে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেওয়া ভোটারদের একটি বড় অংশ এখন পরিবর্তনের পক্ষে। এদের মধ্যে ৮০% আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি-কে এবং ১৫% জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

    সরকার গঠন নিয়ে প্রত্যাশা: জরিপে অংশগ্রহণকারী ৬৬.৪% মানুষ বিশ্বাস করেন যে আসন্ন নির্বাচনের পর বিএনপি জোট সরকার গঠন করতে সক্ষম হবে।

