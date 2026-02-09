জিয়াউর রহমান না থাকলে জামায়াতে ইসলামীর জন্ম হতো না : রিজভী

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান না থাকলে জামায়াতে ইসলামীর জন্ম হতো না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে কুড়িগ্রামের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
রিজভী বলেন, ‘দেশের মাটিতে জামায়াতে ইসলামী রাজনীতি করতে পারতো না। বেগম খালেদা জিয়া না থাকলে আপনারা মন্ত্রিত্বের স্বাদ পেতেন না। অথচ আপনাদের ন্যূনতম কৃতজ্ঞতাবোধ নেই।’
তিনি আরও বলেন, ‘জামায়াতের আমির যখন যা সুবিধা মনে করছেন, তখন সেই পথ দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য দিনরাত কাজ করছেন। কিন্তু তার এই অবস্থানের মধ্য দিয়ে তার আসল চরিত্র ধরা পড়েছে।’
জামায়াতের আমিরের সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারের বরাত দিয়ে রিজভী বলেন, ‘জামায়াতের আমির বলেছেন—মেয়েরা এমপি হতে পারবে, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারবে না। অথচ আপনারা এই বেগম খালেদা জিয়ার অধীনেই মন্ত্রী হয়েছিলেন।’
তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ‘তারা ক্ষমতায় থাকলে নারী অধিকার থাকবে না। মেয়েরা অফিস-আদালত কিংবা রাজনৈতিক দল—কোথাও ভালো কোনো পদ পাবে না।’
এসময় কুড়িগ্রাম-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বেবু এবং হাসিবুর রহমান হাসিবসহ জেলা বিএনপির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এফএস