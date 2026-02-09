এইমাত্র
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
  • আজ পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    পাবনা-৩

    জামায়াত প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইছেন গণঅধিকার পরিষদের সাবেক নেতা

    সাখাওয়াত হোসেন, ভাঙ্গুড়া (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২৫ পিএম
    সাখাওয়াত হোসেন, ভাঙ্গুড়া (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২৫ পিএম

    জামায়াত প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইছেন গণঅধিকার পরিষদের সাবেক নেতা

    সাখাওয়াত হোসেন, ভাঙ্গুড়া (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২৫ পিএম

    আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পাবনা-৩ (চাটমোহর–ভাঙ্গুড়া–ফরিদপুর) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ১১ দলীয় ঐক্যজোটের প্রার্থী অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আলী আছগারের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করছেন গণঅধিকার পরিষদের ভাঙ্গুড়া উপজেলা শাখার সাবেক সভাপতি জাহিদুর রহমান খান দুলাল।


    বেশ কিছুদিন ধরে নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন স্থানে পথচারী ও সাধারণ মানুষের কাছে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করতে দেখা গেছে তাকে।


    জানা গেছে, গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর তিনি ভাঙ্গুড়া উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।


    জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আলী আছগারের পক্ষে ভোট চাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে জাহিদুর রহমান খান দুলাল বলেন, “বাংলাদেশে পরিবর্তনের রাজনীতির আশায় আমরা গণঅধিকার পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি হওয়ার পর বুঝতে পারি, আমাদের সেই আশা পুরোপুরি ভুল ছিল।”


    তিনি আরও বলেন, “পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেই গণঅধিকার পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছি এবং এখন জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে কাজ করছি।”

    ইখা

    ট্যাগ :

    পাবনা-৩ জামায়াতের পক্ষে ভোট চাইছেন গণঅধিকার পরিষদের সাবেক নেতা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…