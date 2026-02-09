জামায়াত প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইছেন গণঅধিকার পরিষদের সাবেক নেতা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পাবনা-৩ (চাটমোহর–ভাঙ্গুড়া–ফরিদপুর) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ১১ দলীয় ঐক্যজোটের প্রার্থী অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আলী আছগারের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করছেন গণঅধিকার পরিষদের ভাঙ্গুড়া উপজেলা শাখার সাবেক সভাপতি জাহিদুর রহমান খান দুলাল।
বেশ কিছুদিন ধরে নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন স্থানে পথচারী ও সাধারণ মানুষের কাছে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করতে দেখা গেছে তাকে।
জানা গেছে, গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর তিনি ভাঙ্গুড়া উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আলী আছগারের পক্ষে ভোট চাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে জাহিদুর রহমান খান দুলাল বলেন, “বাংলাদেশে পরিবর্তনের রাজনীতির আশায় আমরা গণঅধিকার পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি হওয়ার পর বুঝতে পারি, আমাদের সেই আশা পুরোপুরি ভুল ছিল।”
তিনি আরও বলেন, “পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেই গণঅধিকার পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছি এবং এখন জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে কাজ করছি।”
