ঈশ্বরদীতে এনসিপির প্রচার কাজে বাধার অভিযোগ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে

পাবনার ঈশ্বরদীতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) গণভোটে ‘হ্যাঁ’ পক্ষের প্রচার ও লিফলেট বিতরণ কার্যক্রমে বাধা ও হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির এক নেতার বিরুদ্ধে। এ সময় লিফলেট বিতরণকারীদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া, হুমকি দেওয়া এবং হামলার চেষ্টা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা।
রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের আওতাপাড়া বাজারে পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী–আটঘরিয়া) আসনের এম্বাসেডর ড. এম এ মজিদের নেতৃত্বে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে গণসংযোগ চলছিল। অভিযোগ রয়েছে, এ সময় সাহাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন মাস্টার স্থানীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে সেখানে গিয়ে প্রচার কাজে বাধা দেন এবং এনসিপির কর্মীদের বিভিন্নভাবে হেনস্তা করেন।
এ ঘটনায় সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে এনসিপির পক্ষ থেকে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগে বলা হয়, ড. এম এ মজিদসহ জুলাই যোদ্ধারা লিফলেট বিতরণ ও ‘হ্যাঁ’ ভোটের গুরুত্ব তুলে ধরার সময় লিটন মাস্টারসহ ১০–১৫ জনের একটি দল সেখানে গিয়ে বাধা দেয়। তারা লিফলেট কেড়ে নেয়, হুমকি দেয় এবং একপর্যায়ে কয়েকজনের মোবাইল ফোনও ছিনিয়ে নেয়। এ সময় গালিগালাজের ঘটনাও ঘটে।
এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে পাবনা জেলা এনসিপির যুগ্ম সম্পাদক নূর উদ্দিন শফি কাজল বলেন, “নির্বাচনের আগে বিএনপির এমন আচরণ নিন্দনীয়। এ বিষয়ে আমরা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।”
ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. আরিফুর রহমান বলেন, “তারা সকালে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগটি রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”
