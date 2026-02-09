এবারের জাতীয় নির্বাচন অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনবে: প্রধান উপদেষ্টা

এইমাত্র
    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:৩০ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    এবারের জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এ নির্বাচন আগামীর রাজনৈতিক কাঠামোতে একটি অভূতপূর্ব পরিবর্তন নিয়ে আসবে।


    সোমবার (০৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে করা এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

     

    প্রেস সচিব জানান, শেষ মুহূর্তে সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট জিতলে এবার দেশের ভবিষ্যৎ বদলে যাবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা।


    শফিকুল আলম বলেন, ‘এ সরকারের তেমন ব্যর্থতা নেই, এ সরকারের সবচেয়ে বড় সফলতা শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা।’


    নির্বাচন ইস্যুতে তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত নির্বাচনকে ঘিরে কোনো উত্তেজনা তৈরি হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলো দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখছে।’ এছাড়া অনেক বিদেশি পর্যবেক্ষক এসেছে বলেও জানান তিনি।


    আওয়ামী লীগের নির্বাচন বানচালের কোনো এখতিয়ার নেই বলেও মন্তব্য করেছেন প্রেস সচিব।


