তারেক রহমানের জাতীয় সরকারে মন্ত্রী পেতে চাইলে ট্রাক প্রতীকে ভোট দিন: নুর

পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপি জোট মনোনীত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, “তারেক রহমানের নেতৃত্বে জাতীয় সরকারে মন্ত্রী পেতে চাইলে ১২ তারিখ সারাদিন ট্রাক প্রতীকে ভোট দিতে হবে।”
সোমবার (০৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে গলাচিপা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলার মাঠে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারণার শেষ জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় ট্রাক প্রতীকের সমর্থনে আয়োজিত এ জনসভায় মানুষের ঢল নামে।
নুরুল হক নুর বলেন, “গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার অধিকাংশ মানুষ আজ ট্রাক প্রতীকের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আমাদের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। ১২ তারিখ নির্বাচন শেষে আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে বিজয় মিছিল করবেন।”
তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনসহ তার অনুসারীদের উদ্দেশে বলেন, “যদি তারা ১১ তারিখের মধ্যে ট্রাক প্রতীকের পক্ষে কাজ শুরু করেন, তবে বিএনপি থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের জন্য আগামীর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে আমি অনুরোধ জানাবো।
জনসভায় উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ব গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে, বিএনপি, গণঅধিকার পরিষদ এবং তাদের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
এমআর-২