এইমাত্র
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
  • আজ পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ঈশ্বরদীতে হাজার হাজার নেতাকর্মী নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর গণমিছিল ও পথসভা

    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:১০ পিএম
    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:১০ পিএম

    ঈশ্বরদীতে হাজার হাজার নেতাকর্মী নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর গণমিছিল ও পথসভা

    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:১০ পিএম

    পাবনার ঈশ্বরদীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ও ১১ দলীয় ঐক্য সমর্থিত ৭১, পাবনা-৪ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অধ্যাপক আবু তালেব মন্ডলের সমর্থনে বিশাল গণমিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


    সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে পৌর শহরের আলহাজ্ব টেক্সটাইল মিলস স্কুল মাঠ থেকে গণমিছিলটি শুরু হয়।


    গণমিছিলটি উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় আলহাজ্ব স্কুল মাঠে এসে শেষ হয়। আয়োজিত এই কর্মসূচিতে দলীয় নেতাকর্মীসহ হাজার হাজার সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।


    উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ড. নুরুজ্জামান প্রামাণিকের সভাপতিত্বে গণমিছিল ও পথসভা শুরু হওয়ার আগে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পাবনা-৪ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক আবু তালেব মন্ডল।


    বক্তব্যে তিনি বলেন, “আজকের এই গণমিছিলটি ঈশ্বরদীর ইতিহাসে স্মরণকালের সর্বোচ্চ উপস্থিতির গণমিছিল। এ মিছিলে জনগণের এমন উপস্থিতি বারবার প্রমাণ করছে দাঁড়িপাল্লার স্থান তাদের হৃদয়ে। সবাই একসুরে স্লোগান দিচ্ছে— ‘সব দল দেখা শেষ, দাঁড়িপাল্লার বাংলাদেশ’। দাঁড়িপাল্লা বিজয়ী হলে সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়া হবে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি মানবিক ও সামাজিক দেশ গড়তে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। আগামী ১২ তারিখ বিপুল ভোটে দাঁড়িপাল্লা জয়লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ।”


    এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ও আসন পরিচালক মাওলানা জহুরুল ইসলাম, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি এস এম সোহেল, তালিমুল কুরআন একাডেমি জেলা কমিটির সেক্রেটারি গোলাম রব্বানী খান জুবায়ের, ঈশ্বরদী উপজেলা ওলামা সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা রফিউদ্দিন খানসহ আরও অনেকে।


    আয়োজিত গণমিছিল ও পথসভাটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি সাইদুল ইসলাম।


    এনআই

    ট্যাগ :

    ঈশ্বরদী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…