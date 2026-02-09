ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

ঝিনাইদহের মহেশপুরে নির্বাচনী মিছিল শেষে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় আসাদ (৩৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ৪ জন আহত হয়েছেন। নিহত আসাদ কুল্লাহ গ্রামের আনায়ারুল ইসলামের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, রবিবার বিকেলে মহেশপুরে নির্বাচনী সমাবেশ ও মিছিল শেষে নিহত আসাদসহ কয়েকজন পাওয়ার টিলারে করে নিজগ্রাম কুল্লাহে উদ্দেশে রওনা দেন।
সন্ধ্যার দিকে উপজেলার ভৈরবা এলাকায় পৌচ্ছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি আলম সাধুর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে আসাদসহ ৫ গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে মহেশপুর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখানে আসাদের অবস্থার অবনতি হলে রাত ১১টার দিকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার ভোরে তার মৃত্যু হয়।
এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মহেশপুর থানার ওসি মেহেদী হাসান।
এনআই