ওসমান হাদির পরিবারকে ফ্ল্যাটের দলিল-চাবি হস্তান্তর

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরীফ ওসমান হাদির পরিবারকে প্রতিশ্রুতি ফ্ল্যাটের দলিল ও চাবি হস্তান্তর করেছেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস।
আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় হাদির স্ত্রী ও পরিবারের কয়েকজন সদস্যের উপস্থিতিতে রাজধানীর লালমাটিয়া এলাকায় এ রেডি ফ্ল্যাটের দলিল ও চাবি হস্তান্তর করা হয়।
রাজধানীর লালমাটিয়ার সরকারি দোয়েল টাওয়ারের এ ফ্ল্যাটের আয়তন ১২১৫ বর্গফুট। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ওই ফ্ল্যাট কেনা ও সুসজ্জিত করার জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছিল অর্থ মন্ত্রণালয়।
অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ গত ২১ জানুয়ারি জানিয়েছিলেন, হাদির পরিবারকে ঢাকায় ফ্ল্যাট কিনতে এক কোটি টাকা ‘বিশেষ অনুদান’ দেওয়ার পাশাপাশি তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে দেওয়া হবে এক কোটি টাকা।
দলিল হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, তথ্য উপদেষ্টা সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ফেরদৌসী বেগম।
এইচএ