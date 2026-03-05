এইমাত্র
    মার্কিন নৌবাহিনীকে বন্দর ব্যবহার করতে দেয়ার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান ভারতের

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৫ মার্চ ২০২৬, ০৭:১৯ এএম

    ইরানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য মার্কিন নৌবাহিনীকে বন্দর ব্যবহার করতে দেয়ার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে ভারত। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সাবেক উপদেষ্টা ডগলাস ম্যাকগ্রেগর ডানপন্থী মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেল ওয়ান আমেরিকা নিউজ নেটওয়ার্ককে (ওএএন) বলেন, মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজগুলো ভারতীয় বন্দর ব্যবহার করে থাকতে পারে।

    ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, ‘যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ওএএন টিভি চ্যানেলে যে দাবি করা হচ্ছে, তা ভুয়া ও মিথ্যা। আমরা এই ধরনের ভিত্তিহীন ও মনগড়া মন্তব্য থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করছি।’

    শ্রীলঙ্কা উপকূলে একটি ইরানি যুদ্ধজাহাজের ওপর মার্কিন সাবমেরিন হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ৮৭ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। জাহাজটি ভারতের আয়োজিত সামরিক মহড়া শেষে শ্রীলঙ্কা ত্যাগ করছিল বলে জানা গেছে।

    এদিকে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) দাবি করেছে, অভিযান শুরুর পর থেকে মার্কিন বাহিনী ইরান সরকারের মালিকানাধীন ২০টিরও বেশি জাহাজে আঘাত হেনেছে অথবা সেগুলো ডুবিয়ে দিয়েছে।

    এই বিষয়ে ইরানের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

    সূত্র: আল জাজিরা


