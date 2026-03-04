এইমাত্র
    আন্তর্জাতিক

    এবার আটকে পড়া প্রবাসীদের জন্য ভিসার মেয়াদ বাড়াল কুয়েত

    এবার আটকে পড়া প্রবাসীদের জন্য ভিসার মেয়াদ বাড়াল কুয়েত

    চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিশেষ বিবেচনায় ভিজিট ভিসাধারী ও বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কুয়েত সরকার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আটকে পড়া প্রবাসীদের জন্য ভিসার মেয়াদ বাড়িয়েছে দেশটি।

    কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘোষণায় বলা হয়েছে, বর্তমানে কুয়েতে অবস্থানরত সকল ভিজিট ভিসাধারীর ভিসা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১ মাসের জন্য বৃদ্ধি করা হবে। ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে যেসব ভিজিট ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে যাচ্ছে, সেগুলো অতিরিক্ত এক মাস বৈধ থাকবে। এ জন্য কোনো আবেদন বা ইমিগ্রেশন অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। পুরো প্রক্রিয়া ইলেকট্রনিকভাবে সম্পন্ন হবে এবং এ সময়ের জন্য কোনো জরিমানা বা অতিরিক্ত ফি নেয়া হবে না।

    এছাড়া, যারা বর্তমানে কুয়েতের বাইরে অবস্থান করছেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কুয়েতে ফিরতে পারেননি, তাদের জন্য ৩ মাসের অতিরিক্ত অনুপস্থিতি অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই সুবিধাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হবে এবং এর জন্য আলাদা কোনো ফি প্রযোজ্য হবে না।

    দেশটির সরকার জানিয়েছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী ভবিষ্যতে এ সময়সীমা আরও বাড়ানো হতে পারে। একই সঙ্গে নাগরিক ও প্রবাসীদের ভিসা ও রেসিডেন্স সংক্রান্ত আপডেটের জন্য সরকারি ঘোষণাগুলো অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
    এবি 

    আটকে পড়া প্রবাসী ভিসার মেয়াদ কুয়েত

