গাইবান্ধায় শয়ন কক্ষে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

    দেশজুড়ে

    রবিউল ইসলাম, গাইবান্ধা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:১৩ এএম
    গাইবান্ধা সদর উপজেলায় শয়ন ঘরের ভেতর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় শ্রীমতি মিতু রানী সরকার (২৫) নামের এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।


    সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বল্লমঝাড় ইউনিয়নের কোমরপুর এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।


    বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন বল্লমঝাড় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জুলফিকার রহমান।


    নিহত শ্রীমতি মিতু রানী সরকার উপজেলার বল্লমঝাড় ইউনিয়নের কোমরপুর এলাকার রিপন সরকারের স্ত্রী ও একই এলাকার দুলাল মহন্তের মেয়ে। তাদের সংসারে ৩ বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। 


    এ বিষয়ে গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন সাংবাদিকদে বলেন, আজ বিকেলের দিকে খবর পেয়ে মিতু রানী নামের এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার মৃত্যুর কারন জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।


