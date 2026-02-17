আগামীকাল চাঁদ দেখা গেলে রোজা বৃহস্পতিবার থেকে শুরু

আগামীকাল বুধবার (১৮ মঙ্গলবার) চাঁদ দেখা গেলে বৃহস্পতিবার থেকে রোজা শুরু হবে। সে ক্ষেত্রে বুধবার রাতে তারাবির নামাজ আদায় এবং শেষ রাতে সাহরি খেয়ে রোজা রাখা শুরু করবেন মুসলমানরা।
আগামীকাল চাঁদ দেখা না গেলে বৃহস্পতিবার শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ হবে। সে ক্ষেত্রে পবিত্র রমজান মাসের গণনা শুরু হবে শুক্রবার থেকে।
এদিকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামীকাল বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বায়তুল মোকাররম মিলনায়তনে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই সভায় রোজা শুরুর তারিখ নির্ধারণ করা হবে।
এফএস