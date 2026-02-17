এইমাত্র
  • প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যেসব সুবিধা পাবেন তারেক রহমান
  • ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চান জামায়াত আমির
  • আব্বাস-রিজভীসহ ১০ জনকে উপদেষ্টা নিয়োগ
  • ভেঙে দেওয়া হলো অন্তর্বর্তী সরকার, প্রধানমন্ত্রীর গেজেট প্রকাশ
  • আগামীকাল চাঁদ দেখা গেলে রোজা বৃহস্পতিবার থেকে শুরু
  • সৌদিতে চাঁদ দেখা গেছে, কাল থেকে রোজা শুরু
  • রমজানের তারিখ চূড়ান্ত করল সৌদি আরব
  • প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে চিঠিতে যা লিখলেন মোদি
  • বাংলাদেশি সংগীতশিল্পীসহ আ. লীগের ৬ নেতাকর্মী কলকাতায় গ্রেপ্তার
  • এবার নাইজেরিয়ায় সেনা পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র
    • আজ বুধবার, ৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    ধর্ম ও জীবন

    রমজানে একটি ভালো কাজ হতে পারে একটি জীবন বাঁচার কারণ

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৫৪ পিএম
    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৫৪ পিএম

    রমজানে একটি ভালো কাজ হতে পারে একটি জীবন বাঁচার কারণ

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৫৪ পিএম

    পবিত্র রমজান মাস মুসলমানদের জন্য রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস। এই মাসে প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে অন্যের উপকার করা—যেমন দরিদ্রকে সাহায্য, অসহায়কে সহায়তা বা জীবন রক্ষার কাজ—এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়।

    ইসলামি শিক্ষাবিদরা বলেন, রমজানে একটি ছোট ভালো কাজও হতে পারে কারো জীবন বাঁচানোর কারণ। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন— “যে ব্যক্তি একজন মানুষের প্রাণ রক্ষা করে, যেন সে সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করেছে।” (সূরা মায়েদা: ৩২)। এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, মানুষের উপকার করা ও জীবন বাঁচানো আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদা রাখে।

    রাসুলুল্লাহ (সা.) হাদিসে বর্ণনা করেছেন— “সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলো যে মানুষ অন্যের উপকার করে।” (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)।

    উলামায়ে কেরাম বলেন, রমজানে দান-সদকা বা যাকাত দিয়ে যদি কারো জীবন বাঁচে, তবে এটি শুধু ফরজ ইবাদত নয়, বরং অসাধারণ নেক আমল হিসেবে গণ্য হবে। এমন কাজ জীবনের ক্ষণকালকে মূল্যবান করে তোলে এবং মৃত্যুর ভয়কে হ্রাস করে।

    রমজানে ভালো কাজের উদাহরণ:

    ১। দরিদ্রদের খাদ্য বা চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া

    ২। অসহায় শিশু বা রোগীর চিকিৎসা খরচ দেওয়া

    ৩। অগ্নিকাণ্ড বা দুর্ঘটনায় আহতদের ত্রাণ দেওয়া

    ৪। যেকোনোভাবে কারো জীবন রক্ষার চেষ্টা করা

    এই সব কাজে ছোট প্রয়াসও আল্লাহর নিকট মহৎ ফজিলত পায়।

    এফএস

    ট্যাগ :

    দান যাকাত সাহায্য

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…