    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    খেলা

    বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:১৭ এএম
    প্রতিদিনের ব্যস্ত জীবনে সব খেলা তো আর দেখতে পারবেন না। একটু বেছে নিতে হবে আপনার সময় ও পছন্দ অনুযায়ী। নিশ্চয়ই লাইভ বা সরাসরি খেলা দেখতেই আর সবার মতো আপনারও আগ্রহ বেশি। কোথায় কী খেলা আছে তা জানার জন্য খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট না করে দেখে নিন এই শিডিউল। আর ঠিক করে ফেলুন কখন কোন খেলায় চোখ রাখবেন। 


    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের তিনটি ম্যাচ আজ। এছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও রয়েছে প্লে অফের খেলা।


    ক্রিকেট


    নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ


    ভারত ‘এ’-নেপাল

    সকাল ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস


    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ


    নিউজিল্যান্ড-কানাডা


    বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে


    বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    স্কটল্যান্ড-নেপাল


    সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    ফুটবল


    উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ


    গালাতাসারাই-জুভেন্টাস


    রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২


    বেনফিকা-রিয়াল মাদ্রিদ


    রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২


    মোনাকো-পিএসজি


    রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১


    ডর্টমুন্ড-আতালান্তা


    রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫


