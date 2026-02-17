এইমাত্র
  • গোবিন্দগঞ্জে কার্গো ট্রাকের চাপায় ইজিবাইক চালক নিহত
  • নড়াইলে বিএনপি নেতার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ
  • প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তারেক রহমান
  • বরিশালে ফাগুনের উৎসব
  • বেনাপোল বন্দর দিয়ে ২১০০ মেট্রিক টন চাল আমদানি
  • ৪৯ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করছে বিএনপি, ডাক পেলেন যারা
  • পৌর মেয়র থেকে জাতীয় সংসদে জি কে গউছ
  • মন্ত্রিসভায় ডাক পেয়েছেন কিশোরগঞ্জের শরিফুল আলম
  • সংস্কারের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে গোবিন্দাসি ফেরিঘাটের জৌলুস
  • শপথ নিলেন এনসিপির ৬ এমপি
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় পাকিস্তানের মন্ত্রী

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫০ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫০ এএম

    শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় পাকিস্তানের মন্ত্রী

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫০ এএম

    নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় এসেছেন পা‌কিস্তানের পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও বিশেষ উদ্যোগ বিষয়ক ফেডারেল মন্ত্রী আহসান ইকবাল।


    মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়া‌রি) পা‌কিস্তা‌নের মন্ত্রীর ঢাকায় আসার তথ্য জা‌নি‌য়ে‌ছে দেশ‌টির ঢাকার হাইক‌মিশন।


    হাইক‌মিশন জানায়, পা‌কিস্তানের পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও বিশেষ উদ্যোগ বিষয়ক ফেডারেল মন্ত্রী আহসান ইকবাল ঢাকায় পৌঁছেছেন। তি‌নি বাংলা‌দে‌শের নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দে‌বেন।


    তি‌নি ঢাকার বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স‌চিব (পূর্ব ও প‌শ্চিম) ড. মো. নজরুল ইসলাম ও ঢাকায়‌ নিযুক্ত পা‌কিস্তানের হাইক‌মিশনার ইমরান হায়দার।

    ইখা

    ট্যাগ :

    শপথ সংসদ পাকিস্তান মন্ত্রী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…