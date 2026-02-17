হিজরতের স্মৃতি স্মরণে ঐতিহাসিক কুবা মসজিদের পাশে বিশেষ প্রদর্শনী শুরু

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের ঐতিহাসিক পথ ও ঘটনাবলিকে দর্শনার্থীদের সামনে জীবন্ত করে তুলতে মদিনার ঐতিহাসিক কুবা মসজিদের সন্নিকটে শুরু হয়েছে ‘অন হিজ ফুটস্টেপস’ (On His Footsteps) শীর্ষক একটি বিশেষ প্রদর্শনী।
ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই যাত্রাকে আধুনিক প্রযুক্তি ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের মাধ্যমে এখানে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
প্রদর্শনীটির মূল লক্ষ্য হলো নবী করিম (সা.)-এর হিজরতকালীন চ্যালেঞ্জ ও সেই সময়কার ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সম্যক ধারণা দেওয়া।
মদিনার গভর্নর প্রিন্স ফয়সাল বিন সালমান এই প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে জানান, এটি কেবল একটি প্রদর্শনী নয় বরং এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইসলামের সঠিক ইতিহাস জানার একটি শক্তিশালী মাধ্যম।
এতে অত্যন্ত সুচারুভাবে মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত হিজরতের দীর্ঘ পথটির মানচিত্র এবং যাত্রাপথের বিরল সব তথ্য প্রদর্শন করা হয়েছে। উন্নত অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ত্রিমাত্রিক মডেলের মাধ্যমে দর্শনার্থীরা সেই ১৪০০ বছর আগের পরিবেশ অনুভব করার সুযোগ পাচ্ছেন। বিশেষ করে হিজরতের সময় ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং তৎকালীন জীবনযাত্রার আদলে তৈরি করা গ্যালারিগুলো দর্শনার্থীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করছে।
কুবা মসজিদ, যা ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মসজিদ হিসেবে স্বীকৃত, তার ঠিক পাশেই এই প্রদর্শনীর অবস্থান হওয়ায় দর্শনার্থীদের ভিড় লক্ষ করা যাচ্ছে।
সৌদি আরবের ‘ভিশন ২০৩০’-এর আওতায় ধর্মীয় পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হজ্জ ও উমরাহ পালন করতে আসা ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা এখন থেকে জিয়ারতের পাশাপাশি এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইসলামের স্বর্ণালি অধ্যায়ের সরাসরি অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন।
