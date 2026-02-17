বরিশালে সৌন্দর্যের প্রতীক জুলাই স্মৃতি স্তম্ভ

এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:১৬ পিএম
    বরিশাল নগরীর আমতলা পানিরট্যাংকি মোড়ে স্বাধীনতা পার্কের দক্ষিণপাশে গড়ে তোলা হয়েছে জুলাই স্মৃতি স্তম্ভ। নানা স্লোগান লেখনীতে ভরপুর এই স্তম্ভটি যেন একটি সৌন্দর্যের প্রতীক। 


    বিকেল গড়ালে অনেকেই এই স্তম্ভের নিচে কিংবা আশেপাশে কিছুক্ষণ বসেন বা পায়চারি করেন। সোনালী রোদ আর মৃদু শীতল বাতাস যেন এক অন্য রকম অনুভুতি।


    ২০২৫ সালের ৫ আগস্ট এখানে সবুজ বনায়ন কর্মসূচী ও দেয়ালচিত্র করা হয়। বরিশাল জেলা পরিষদের অর্থায়নে তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার মোঃ রায়হান কাওছার এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। তারুণ্যের আইডিয়ায় গণঅভ্যত্থানের বর্ষপূর্তি পালন ও শহীদদের স্মরণে এসব স্থাপন করা হয়।


    পাশের দেয়ালে জুলাইয়ে আলোচিত ঘটনাবলির দৃশ্য এবং আবেগময় স্লোগানগুলি লেখা রয়েছে। অনেকেই দাড়িয়ে দাড়িয়ে এগুলো দেখে স্মৃতিচারণ করেন। ছাত্র জনতার উপর স্বৈরাচারী সরকারের অ্যাকশনের কিছু অমানবিক চিত্র দেখে অনেকে আতকে ওঠেন।


    গতকাল স্মতিস্তম্ভের পাশে ঘুরতে থাকা একজন ছাত্র বলেন, জুলাই একটি চেতনা, জুলাই একটি ইতিহাস। এই ইতিহাস সংরক্ষণে রাস্ট্রিয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। তাছাড়া স্বল্প পরিসরে এখানে স্থাপনা গড়া হয়েছে। জুলাইকে ঘিরে একটি বড় প্রকল্প বরিশালে স্থাপনের দাবিও জানান তিনি।


    স্বাধীনতা পার্ক ঘেসে গড়া এই স্থাপনা টুকু যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিচর্যার দাবি জানান স্থানীয়রা।



    এসআর

