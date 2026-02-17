এইমাত্র
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    বিনোদন

    আল্লাহ আপনাকে ও আমাদেরকে সম্মানিত করলেন, আলহামদুলিল্লাহ: কনকচাঁপা

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:৫৭ পিএম
    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:৫৭ পিএম

    আল্লাহ আপনাকে ও আমাদেরকে সম্মানিত করলেন, আলহামদুলিল্লাহ: কনকচাঁপা

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:৫৭ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    দেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়া তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা ও দোয়া জানিয়ে আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কনকচাঁপা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া তার বার্তাটি এরই মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। 

    স্ট্যাটাসে কনকচাঁপা লেখেন,“আল্লাহ আপনাকে ও আমাদেরকে সম্মানিত করলেন। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকলো পুরো পৃথিবী।

    আলহামদুলিল্লাহ,আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ।

    আল্লাহ আপনার মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশকে সুরক্ষিত, আনন্দিত, সুখী, সমৃদ্ধ রাখুন। আমীন।”

    গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের পর সাংবিধানিক প্রক্রিয়া শেষে দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

    আজ (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত শপথ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন নতুন প্রধানমন্ত্রীর শপথবাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি।

    এর আগে সকালে জাতীয় সংসদে শপথ নেওয়ার পর অনুষ্ঠিত সংসদীয় বৈঠকে বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে তারেক রহমানকে সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেন।

    এইচএ

