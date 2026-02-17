প্রতিমন্ত্রীর ডাক পেয়েছেন রামপালের শেখ ফরিদুল ইসলাম

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ডাক পেয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত বাগেরহাট-৩ আসনের সংসদ সদস্য লায়ন ডক্টর শেখ ফরিদুল ইসলাম।
মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে প্রকাশিত প্রতিমন্ত্রীর তালিকার ১৭ নম্বরে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় শেখ ফরিদুল ইসলামের নাম দেখা যায়।
শেখ ফরিদুল ইসলাম একজন বাংলাদেশি রাজনীতিবিদ ও পরিবেশবিদ। গত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাগেরহাট-৩ (রামপাল-মোংলা) আসন থেকে বিপুল ভোটে সংসদ-সদস্য হিসেবে বিজয়ী হন রামপাল উপজেলার বাঁশতলী ইউনিয়নের বড়দিয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, বাগেরহাট জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক 'সেভ দ্যা সুন্দরবন ফাউন্ডেশন' এর চেয়ারম্যান লায়ন ডক্টর শেখ ফরিদুল ইসলাম।
নির্বাচনে পর থেকেই এ জেলার মানুষ তাকে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হিসেবে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। এদিকে প্রতিমন্ত্রী হওয়ার খবরে আনন্দিত রামপাল-মোংলা উপজেলার বাসিন্দারা।
