স্থানীয় সরকার মন্ত্রী হলেন মির্জা ফখরুল

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৪টায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তিনি শপথ গ্রহণ করেন। তাকে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন শপথ বাক্য পড়ান।
এর আগে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এমপি নির্বাচিত হয়ে প্রথমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এবং পরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৬ সালের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সরকারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হন এবং ধীরে ধীরে বিএনপির প্রধান আন্দোলননির্ভর নেতৃত্বের একজন হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এবার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন তিনি।
