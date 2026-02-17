এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    মামা-ভাগ্নে মন্ত্রীসভায়, সিরাজগঞ্জে উৎসবের আমেজ

    মো. মিলন শেখ, সিরাজগঞ্জ (উত্তর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৪৫ পিএম
    মো. মিলন শেখ, সিরাজগঞ্জ (উত্তর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৪৫ পিএম

    মামা-ভাগ্নে মন্ত্রীসভায়, সিরাজগঞ্জে উৎসবের আমেজ

    মো. মিলন শেখ, সিরাজগঞ্জ (উত্তর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৪৫ পিএম

    সিরাজগঞ্জ-২ (সদর-কামারখন্দ) আসনের সংসদ সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং সিরাজগঞ্জ-৬ (শাহজাদপুর) আসনের সংসদ সদস্য এম এ মুহিত স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী হওয়ায় পুরো জেলায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। সম্পর্কে তাঁরা মামা-ভাগনে।


    এই খবরে আনন্দিত হয়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা সিরাজগঞ্জে সাধারণ মানুষের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করেছেন।

    মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে সিরাজগঞ্জ বড় বাজার এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এ সময় নেতাকর্মীদের মাঝেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। পুরো এলাকায় ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।


    মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে শুভেচ্ছার জোয়ার বইছে। নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন চান সাধারণ মানুষ।


    ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি এর আগে ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ও পরে কৃষি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বাবা আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ছিলেন পাকিস্তান সরকারের শিল্পমন্ত্রী।


    অন্যদিকে সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী ও প্রখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. এম এ মতিনের ছেলে ড. এম এ মুহিত। শাহজাদপুর আসন থেকে দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবারই তিনি প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।


    মামা-ভাগ্নে মন্ত্রীসভায় সিরাজগঞ্জ

