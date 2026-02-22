এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    গাইবান্ধায় সেপটিক ট্যাংক থেকে স্কুল ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

    রবিউল ইসলাম, গাইবান্ধা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:১৯ পিএম

    গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় নিখোঁজের পর একটি পরিত্যক্ত সেপটিক ট্যাংক থেকে নুরমা খাতুন (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।


    রবিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলার তালুককানুপুর ইউনিয়নের চৌধুরীপাড়া গ্রামে বাড়ীর পাশে পরিত্যক্ত সেপটিক ট্যাংক থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।


    ​নিহত নুরমা খাতুন ওই গ্রামের নজরুল ইসলামের মেয়ে। সে স্থানীয় তালতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল বলে নিশ্চিত করেছে পরিবার।


    ​স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, নুরমা খাতুন সকাল থেকে নিখোঁজ ছিল। স্বজনরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাচ্ছিলেন না। একপর্যায়ে বাড়ির পাশের একটি পরিত্যক্ত সেফটি ট্যাংকে তার মরদেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে মরদেহ উদ্ধার করে।


    ​গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক সাংবাদিকদের জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদঘাটনে পুলিশ কাজ শুরু করেছে। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

    এসআর

