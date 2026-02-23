ঈশ্বরদীতে বিনামূল্যে গ্রীষ্মকালীন পেয়াজের বীজ পেলেন ২৫ কৃষক

এইমাত্র
    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৪৭ পিএম
    পাবনার ঈশ্বরদীতে গ্রীষ্মকালীন পেয়াজ বীজ কন্দ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামুল্যে ২৫ জন কৃষককে পেয়াজ বীজ ও উপকরন বিতরন করা হয়েছে। 


    সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০ টার দিকে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে কৃষকদের হাতে এ পেয়াজ বীজ ও উপকরন তুলে দেন পাবনা-৪ আসনের নবনির্মিত সংসদ সদস্য অধ্যাপক আবু তালেব মন্ডল।


    কৃষি অফিস কর্তৃপক্ষ জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে খরিপ মৌসুমে কৃষি প্রনোদনা কর্মসূচির আওতায় ২৫ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে এক কেজি পেয়াজ বীজ ও কন্দ ফসলের উপকরন বিতরন করা হয়েছে। 


    ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা(ইউএনও) আরিফুর রহমানের সভাপতিত্বে বীজ বিতরন কর্মসূচিতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এমপি আবু তালেব মন্ডল ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মমিন।


    বক্তব্যে তারা বলেন, আজকে সরকারিভাবে কৃষকদের যে বীজ বিতরন করা হচ্ছে তা কৃষকদের সহায়তা ও উৎসাহের একটি অংশ। সবাইকে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার করার আহবান করছি আর কৃষিকে এগিয়ে নিতে এবং কৃষকদের সকল সহায়তার জন্য আমাদের সার্বিক সহযোগিতা থাকবে।


    এসময় উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরদী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর ড.নুরুজ্জামান প্রামানিক, আইন বিষয়ক সম্পাদক হাফিজুর রহমান ও পৌর জামায়াত ইসলামীর আমীর গোলাম আজমসহ অন্যান্যরা।


    পেযাজের বীজ ও কন্দ ফসলের উপকরন  বিতরণ শেষে কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত কৃষকদের পেঁয়াজ চাষের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন।



    এসআর

