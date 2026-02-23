এইমাত্র
    জাতীয়

    ফ্যামিলি কার্ডের মতো কৃষক কার্ড দেবে সরকার: তথ্যমন্ত্রী

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৩৪ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    যত দ্রুত সম্ভব ফ্যামিলি কার্ডের মতো পাইলট প্রকল্প আকারে কৃষক কার্ডও চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন।


    সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) কৃষক কার্ড সংক্রান্ত সভা শেষে এ কথা বলেন তিনি। 


    তথ্যমন্ত্রী বলেন, নীতিগতভাবে অনেক আগেই কৃষক কার্ড দেয়ার সিদ্ধান্ত আছে। বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আজকের বৈঠক।

     

    তিনি আরও বলেন, যত দ্রুত সম্ভব এটি (কৃষক কার্ড) চালু করা হবে। ধীরে ধীরে সব কৃষক এ কার্ড পাবেন জানিয়ে তিনি বলেন, এই কার্ড পেলে উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সব সুবিধা পাবেন কৃষক। মধ্যসত্ত্বভোগীরা যেন সুবিধা নিতে পারে সেজন্যই স্মার্ট কৃষক কার্ড।


    কৃষক কার্ড সরকার তথ্যমন্ত্রী

