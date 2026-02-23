এইমাত্র
    অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দিচ্ছে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৪৯ পিএম
    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৪৯ পিএম

    অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দিচ্ছে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৪৯ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ‘অ্যাকাউন্টস অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।


    প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি 


    পদের নাম: অ্যাকাউন্টস অফিসার

    পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

    শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)

    অভিজ্ঞতা: ৩ বছর

    বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

     

    চাকরির ধরন: ফুল টাইম

    প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

    বয়স: নির্ধারিত নয়

    কর্মস্থল: চট্টগ্রাম


    আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, ৫৪১, ও আর নিজাম রোড, চট্টগ্রাম।

     আবেদনের শেষ সময়: ৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

