আসুন রমজানে একটি শিশুকে বাঁচাতে সহযোগিতা করি

মানবতার ধর্ম ইসলাম আমাদের শেখায়—একটি প্রাণ রক্ষা করা সবচেয়ে বড় ইবাদত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “যে একজন মানুষের প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন পুরো মানবজাতির প্রাণ রক্ষা করল।” (সূরা আল-মায়েদা: ৩২)।
আজ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক অসহায় শিশুর জীবন-মরণের প্রশ্ন। ছোট্ট শিশু নাজমুল দুরারোগ্য মোটর নিউরন ডিজিজে (Motor Neuron Disease) আক্রান্ত। এই জটিল রোগে তার শরীরের স্নায়ু ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, প্রতিদিনই কমে যাচ্ছে তার চলাফেরা ও স্বাভাবিক জীবনের ক্ষমতা।
চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা, যা দরিদ্র পরিবারটির পক্ষে জোগাড় করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। নাজমুলের বাবা-মা দিনরাত আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন—কেউ যদি একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তবে হয়তো তাদের সন্তানের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হবে।
রমজান হোক বা সাধারণ সময়—যাকাত, দান ও সদকা মুসলমানদের জন্য ফরজ ও মহান ইবাদত। এই পবিত্র ইবাদতের মাধ্যমে যদি আমরা একটি শিশুর জীবন বাঁচাতে পারি, তবে সেটিই হবে আমাদের জন্য পরকালের পাথেয় ও সাদাকায়ে জারিয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “দান সদকা সম্পদ কমায় না; বরং আল্লাহ তা বৃদ্ধি করে দেন।”
আসুন, আমরা সবাই মিলেমিশে মানবতার পাশে দাঁড়াই। আপনার সামান্য সহযোগিতাই হতে পারে নাজমুলের বাঁচার শেষ আশা, একটি পরিবারের কান্না থামানোর কারণ। আজ যে শিশুটি বাঁচবে, সে-ই হতে পারে আগামী দিনের আলেম, ডাক্তার, শিক্ষক কিংবা দেশ ও জাতির গর্ব।
আল্লাহ আমাদের সবাইকে অসহায়ের পাশে দাঁড়ানোর তাওফিক দান করুন। আমিন।
নাজমুলের চিকিৎসার জন্য সহায়তা পাঠানো যাবে তার মা নাজমা বেগমের বিকাশ অথবা নগদ (পার্সোনাল) নম্বরে— 01759262343
এফএস