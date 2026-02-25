কুষ্টিয়ায় নিখোঁজের ২১ ঘন্টা পর শিশুর মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে নিখোঁজের ২১ ঘন্টা পর গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ খাল থেকে আলী হোসেন নামে সাড়ে ৩ বছর বয়সী এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার ধুবইল ইউনিয়নের কাদেরপুর গ্রাম সংলগ্ন ক্যানেলে শিশুটির ভেসে ওঠা মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। নিহত আলী হোসেন ওই গ্রামের কাতার প্রবাসী রহমত আলী কহনের ছেলে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুর থেকে শিশু আলী হোসেন নিখোঁজ ছিল। পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। পরে সন্ধ্যার পরে স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স খুঁজে না পেলে তারা খুলনার ডুবুরি দল কে খবর দেন।
পরে বুধবার সকালে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল খোঁজাখুঁজি করাকালে স্থানীয় লোকজন ৫০০ গজ দুরে জিকে ক্যানেলে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশ ও পরিবারকে খবর দেন। পরে সেখান থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহিদুল ইসলাম সময়ের কণ্ঠস্বর কে জানান, শিশুটির শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক অবস্থায় ধারণা করা হচ্ছে, খেলার ছলে জিকে ক্যানেলের পাড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।
তিনি আরও জানান, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় এবং তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
ইখা