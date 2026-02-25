এইমাত্র
    • আজ বুধবার, ১২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    প্রথম ধাপেই ফ্যামিলি কার্ড পাচ্ছে পাংশার মানুষ এমপি হারুন

    সৈয়দ মেহেদী হাসান, রাজবাড়ী প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:১৮ পিএম
    প্রথম ধাপেই ফ্যামিলি কার্ড পাচ্ছেন পাংশা উপজেলার অসচ্ছল ও নিম্নআয়ের পরিবারগুলো। এই কার্ডের মাধ্যমে উপকারভোগীরা ন্যায্যমূল্যে খাদ্যসামগ্রী ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন।


    বুধবার সকালে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়-এ আয়োজিত এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান রাজবাড়ী ২ আস‌নের নব নির্বা‌চিত সংসদ সদস্য হারুন অর রশিদ।


    তিনি আরও বলেন, নির্বাচনী ইশতেহার ও ‘৩১ দফা’র মধ্যে ফ্যামিলি কার্ডের বিষয়টি উল্লেখ ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় সারা দেশের ১৪টি উপজেলার মধ্যে রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলাকে পাইলট প্রকল্পের প্রথম ধাপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে যোগ্য পরিবারগুলোর হাতে ফ্যামিলি কার্ড তুলে দেওয়া হবে।


    রাজবাড়ী ২ আস‌নের সংসদ সদস্য হারুন অর রশিদ ব‌লেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনায় কাজ শুরু হয়েছে। এলাকায় জুয়া, মাদক, সন্ত্রাস, দখলবাজি ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথাও জানান তিনি। এ ধরনের কার্যক্রম থেকে সরে না এলে দেশের প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।



    ট্যাগ :

    এমপি হারুন ফ্যামিলি কার্ড রাজবাড়ী

