আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি যেভাবে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হয়ে উঠলেন

বিশ্বের অন্য অনেক দেশের তুলনায় ইরানের শাসন পদ্ধতি বেশ আলাদা। সেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বা সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হলেও দেশের মূল ক্ষমতা রয়েছে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার হাতে।
তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি হিসেবে রয়েছেন।
শনিবার ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার পর ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৮৬ বছর।
আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার তার প্রাঙ্গণে মার্কিন-ইসরায়েলি যৌথ বিমান হামলায় খামেনি নিহত হওয়ার কথা বলার পর রবিবার ভোরে ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম তার মৃত্যুর খবর প্রকাশ করে।
"ইরানের জনগণের কাছে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ২৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার সকালে আমেরিকা এবং ইহুদিবাদী সরকারের যৌথ হামলায় ইসলামিক বিপ্লবের নেতা মহামান্য আয়াতুল্লাহ ইমাম সাইয়্যিদ আলী খামেনি শহীদ হয়েছেন," ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম জানিয়েছে।
ট্রাম্প আগে বলেছিলেন যে খামেনি এবং অন্যান্য ইরানি কর্মকর্তারা "মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এবং উন্নত ট্র্যাকিং সিস্টেম থেকে বাঁচতে পারেননি"।
১৯৮৯ সালে ইরানের ক্ষমতা গ্রহণ করেন খামেনি, যিনি এক দশক আগে ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্বদানকারী ক্যারিশম্যাটিক নেতা ছিলেন।
খোমেনি ছিলেন পাহলভি রাজতন্ত্রের শাসনের অবসান ঘটানো বিপ্লবের পেছনে আদর্শিক শক্তি, খামেনিই ছিলেন সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী গঠনকারী, যা শত্রুদের বিরুদ্ধে ইরানের প্রতিরক্ষা গঠন করে এবং এর সীমানা ছাড়িয়েও প্রভাব বিস্তার করে।
সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার আগে, তিনি ১৯৮০-এর দশকে ইরাকের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইরানকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, পশ্চিমা দেশগুলি ইরাকি নেতা সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন করায় অনেক ইরানির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতির সাথে মিলিত হয়ে, খামেনির পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অবিশ্বাস আরও গভীর করে তোলে।
এই অনুভূতি তার দশকের দীর্ঘ শাসনকে সমর্থন করবে এবং এই ধারণাকে দৃঢ় করবে যে ইরানকে বহিরাগত এবং অভ্যন্তরীণ হুমকির বিরুদ্ধে একটি অবিরাম প্রতিরক্ষামূলক অবস্থায় থাকতে হবে।
“মানুষ [ইরানকে] ধর্মতন্ত্র হিসেবে মনে করে, কারণ তিনি [খামেনি] পাগড়ি পরেন এবং রাষ্ট্রের ভাষা ধর্মের ভাষা, কিন্তু বাস্তবে, তিনি ছিলেন একজন যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রপতি যিনি যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এই ধারণা নিয়ে যে ইরান দুর্বল এবং নিরাপত্তার প্রয়োজন,” বলেছেন ইরানের বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং ইরানের গ্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি: আ পলিটিক্যাল হিস্ট্রির লেখক ভালি নাসর। “আমেরিকা ইরানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন; এবং বিপ্লব, ইসলামী প্রজাতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ পৃথক নয়” এবং তাই, তাদের রক্ষা করা প্রয়োজন।
এই দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে, ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (IRGC) একটি আধাসামরিক বাহিনী থেকে একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে বিকশিত হয়েছিল যা এই অঞ্চলে ইরানের প্রভাবকে আরও বিস্তৃত করার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। খামেনি পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার শাস্তির মুখে আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য একটি "প্রতিরোধ অর্থনীতি"ও প্রচার করেছিলেন, পশ্চিমাদের সাথে সম্পর্কের প্রতি তীব্র সন্দেহ বজায় রেখেছিলেন এবং সমালোচকদের কঠোর জবাব দিয়েছিলেন যারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রতিরক্ষার উপর তার মনোযোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলিকে বাধা দিচ্ছে।
কিন্তু তার শাসন বছরের পর বছর ধরে গুরুতরভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে ২০০৯ সালে, যখন বিক্ষোভকারীরা একটি কারচুপিপূর্ণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দাবিতে রাস্তায় নেমেছিল, তাদের উপর নির্মম দমন-পীড়নের ঘটনা ঘটে এবং ২০২২ সালে নারী অধিকারের বিরুদ্ধে।
সম্ভবত তার শাসনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল জানুয়ারিতে যখন অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে সৃষ্ট বিক্ষোভ দেশব্যাপী অস্থিরতায় রূপ নেয়, অনেক বিক্ষোভকারী সরাসরি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের উৎখাতের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া দেশটির ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর থেকে সবচেয়ে সহিংস সংঘর্ষের দিকে পরিচালিত করে।
সমালোচকরা তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সাথে চিরতরে ছায়া যুদ্ধের কারণে সংস্কার এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তরুণ জনগোষ্ঠীর সাথে খুব বেশি যোগাযোগের বাইরে ছিলেন বলে মনে করেছিলেন।
"জাতীয় স্বাধীনতার উপর এই মাত্রার জোরের জন্য ইরানিরা খুব বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল - এই প্রক্রিয়ায়, তিনি ইরানি জনগণকে হারিয়েছিলেন কারণ তারা আর এই স্বাধীনতার জ্ঞানে বিশ্বাস করেনি," নাসর বলেন।
শিক্ষা
১৯৩৯ সালে উত্তর-পূর্ব ইরানের পবিত্র শিয়া শহর মাশহাদে জন্মগ্রহণকারী খামেনি ছিলেন প্রতিবেশী ইরাকের একজন বিখ্যাত মুসলিম নেতা এবং জাতিগত আজারবাইজানিয়ার পুত্র। পরিবারটি প্রথমে উত্তর-পশ্চিম ইরানের তাবরিজে বসতি স্থাপন করে এবং পরে মাশহাদে চলে আসে, যেখানে ধর্মীয় তীর্থযাত্রীদের পছন্দের স্থান খামেনির বাবা একটি আজারবাইজানি মসজিদে ইমামতি করতেন।
খামেনি আইনশাস্ত্রের কোর্স এবং পাবলিক ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যার ক্লাস পড়াতেন, যার ফলে তিনি ক্রমবর্ধমান শ্রোতাদের, বিশেষ করে তরুণ ছাত্রদের, যারা রাজতন্ত্রের প্রতি মোহভঙ্গ হতে শুরু করেছিল, তাদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হন।
১৯৫৩ সালে MI6 এবং CIA-পরিকল্পিত অভ্যুত্থানের পর সেই সময়ে রাজতন্ত্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় ফিরে আসে, যেখানে ইরানের তেল শিল্প জাতীয়করণের চেষ্টা করার পর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসাদ্দেগকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।
একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে, খামেনিকে বারবার শাহের গোপন পুলিশ (SAVAK) গ্রেপ্তার করে এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের প্রত্যন্ত শহর ইরানশাহরে নির্বাসনে দণ্ডিত করা হয়, কিন্তু ১৯৭৮ সালের বিক্ষোভে অংশ নিতে ফিরে আসেন যা পাহলভি শাসনের অবসান ঘটায়।
সর্বোচ্চ নেতা
রাজতন্ত্র উৎখাত হওয়ার পর, খামেনি নতুন ইরান প্রতিষ্ঠায় একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। ১৯৮০ সালে তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে এবং পরবর্তীতে ইরান-ইরাক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (IRGC)-এর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একজন প্রখর বক্তা হিসেবে তিনি তেহরানের জুমার নামাজের ইমামের প্রভাবশালী পদও অর্জন করেন।
১৯৮১ সাল খামেনির জন্য একটি স্মরণীয় বছর হিসেবে প্রমাণিত হয়। খোমেনির সাথে বিরোধের পর নবপ্রতিষ্ঠিত ইরানি ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করা বিরোধী দল মুজাহিদিন-ই খালক (MEK) কর্তৃক হত্যা প্রচেষ্টা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়ার পর তিনি তার ডান হাতের ব্যবহার হারান। একই বছরে, খামেনি রাষ্ট্রপতি পদে জয়লাভ করেন এবং ইরানের প্রথম ধর্মীয় রাষ্ট্রপতি হন।
১৯৮৯ সালে, খোমেনির মৃত্যু ইসলামী প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল। মৃত্যুর আগে, খোমেনি তার দীর্ঘদিনের মনোনীত উত্তরাধিকারী আয়াতুল্লাহ হোসেইন আলী মোনতাজেরিকে ১৯৮৮ সালে বন্দীদের গণহত্যার সমালোচনার কারণে পাশে সরিয়ে রেখেছিলেন।
সংবিধান সংশোধনের জন্য গঠিত একটি কাউন্সিল খামেনিকে তার পরিবর্তে নিযুক্ত করেছিল। এটি বাস্তবায়নের জন্য কাউন্সিলকে দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হ্রাস করতে হয়েছিল। খামেনির হোজাতোলেসলাম উপাধি ছিল না - একটি উচ্চ-পদস্থ শিয়া ধর্মযাজক উপাধি।
"আমি বিশ্বাস করি যে আমি এই পদের যোগ্য নই; সম্ভবত আপনি এবং আমি এটি জানি। এটি প্রতীকী নেতৃত্ব হবে, প্রকৃত নেতৃত্ব নয়," খামেনি সেই সময়ে বলেছিলেন।
কিন্তু তার নেতৃত্ব প্রতীকী ছিল না।
আয়াতুল্লাহ হিসেবে খামেনির প্রাথমিক মেয়াদ ইরাকের সাথে আট বছরের যুদ্ধে ভেঙে পড়া দেশ পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। সংঘাতে দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল এবং অর্থনীতি ধ্বংসস্তূপে পড়েছিল। ইরানি বাহিনী এবং বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের পর ইরাকের নিষ্ক্রিয়তার কারণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি এই সংঘাতের তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন খামেনি প্রায়শই সম্মুখ সারিতে যেতেন, আইআরজিসির আনুগত্য অর্জন করতেন এবং যুদ্ধের বাস্তবতা সম্পর্কে সরাসরি ধারণা অর্জন করতেন।
“তিনিই সেই নেতা যার গঠন ইরাকের সাথে যুদ্ধে হয়েছিল – যা দেশীয় এবং বিদেশী রাজনীতি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছিল। তিনি সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার পর, তিনি অবরোধের জন্য, অবিরাম প্রতিরোধের জন্য সামরিক এবং আধাসামরিক যন্ত্রপাতি তৈরিতে মনোনিবেশ করেছিলেন,” জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান এবং মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়নের সহযোগী অধ্যাপক নার্গেস বাজোঘলি বলেন।
কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে মেজাজ পরিবর্তন হতে শুরু করে। দেশটির বিনিয়োগের তীব্র প্রয়োজন ছিল, যখন বিপ্লবী উৎসাহ কিছুটা ঠান্ডা হতে শুরু করেছিল। যুদ্ধে ক্লান্ত কেউ কেউ ইরানকে আন্তর্জাতিক স্তরে ফিরে আসতে দেখতে আগ্রহী ছিলেন।
এই অনুভূতি ১৯৯৭ সালে সংস্কারবাদী মোহাম্মদ খাতামির জন্য এক বিরাট নির্বাচনে জয়লাভের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল, যিনি পশ্চিমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে ছিলেন এবং "সভ্যতার মধ্যে সংলাপের" প্রবক্তা ছিলেন।
তবুও, খামেনির নিজস্ব সন্দেহ এবং পশ্চিমাদের প্রতি অবিশ্বাস অটল ছিল। তিনি সংস্কারের পক্ষে ভোটকে, সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর ভেতর থেকেও, স্থিতাবস্থার জন্য হুমকি হিসেবে দেখেছিলেন। তাই তিনি সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধে অনুগত সমর্থকদের একটি স্থিতিশীল ভোটদানকারী দল তৈরি করতে শুরু করেছিলেন, বাজোঘলির মতে।
"খোমেইনির তুলনায় খামেনির নিজের জন্য কখনও স্বাভাবিক ভিত্তি ছিল না," ইরান ফ্রেমডের লেখক বাজোঘলি বলেন। "তাই তিনি তরুণ প্রজন্মের জন্য [আধাসামরিক ব্যবস্থার মধ্যে] শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পুনরায় তৈরিতে প্রচুর তহবিল ব্যয় করেছিলেন যা পরবর্তীতে তাদের পথ খুঁজে পাবে।"
এর অর্থ ছিল আইআরজিসিকে ব্যবসার একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য স্বাধীনতা দেওয়া যা তাদেরকে ইরানের অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করতে এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তীব্রতর করতে, বিশেষ করে এর আধাসামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, বাসিজের তরুণ সদস্যদের জন্য। যদিও এটি সমাজের একটি সীমিত অংশ ছিল, তবুও এটি এমন একটি অংশ ছিল যা খামেনির পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী প্রতিরোধের ভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং যাদের প্রচুর সম্পদ দেওয়া হয়েছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বাজোঘলি বলেন, তারা লড়াই করতে এবং মরতে ইচ্ছুক ছিল।
২০০৯ সালে পশ্চিমা বিশ্বের কট্টর প্রতিপক্ষ মাহমুদ আহমাদিনেজাদের বিতর্কিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভের পর দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল, তা দমন করার জন্য আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে এই নতুন পদগুলিকে আহ্বান করা হয়েছিল। ততক্ষণে, ১৯৭৯ সালের পরে জন্ম নেওয়া ইরানিদের একটি নতুন প্রজন্ম তাদের পিতামাতার বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করে এমন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, উপনিবেশবাদ-বিরোধী আখ্যানের সাথে খুব একটা মানিয়ে নিতে পারেনি।
খামেনির নেতৃত্বের জন্য তখন সবচেয়ে শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত এই ঘটনায়, লক্ষ লক্ষ বিক্ষোভকারী নির্বাচনের ফলাফলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এবং পরাজিত সংস্কারবাদী প্রার্থী মীর হোসেন মুসাভির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করতে সবুজ আন্দোলন নামে প্রচারিত আন্দোলনের নামে রাস্তায় নেমেছিল। বিক্ষোভকারীরা যখন বলেছিল যে আহমাদিনেজাদের জয়ের জন্য নির্বাচনে কারচুপি করা হয়েছে, তখন খামেনি ফলাফলকে সমর্থন করেছিলেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতে, হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং কয়েক ডজনকে হত্যা করা হয়েছিল।
ইরানি নেতৃত্ব পশ্চিমা দেশগুলিকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে উৎখাত করার জন্য অস্থিরতা উস্কে দেওয়ার অভিযোগ করেছে। "তোমাদের [পশ্চিম] তোমাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে," আহমাদিনেজাদ বলেন।
তিনি তখন আরও বলেন, "ইরানি জাতি ... খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে যারা আছে তাদের এত জোরে চড় মারবে যে তারা বাড়ি ফেরার পথ হারিয়ে ফেলবে।"
২০১৫ সালে, দেশটি তার পারমাণবিক কর্মসূচির কারণে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছিল। অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং বৈধতা বৃদ্ধির জন্য, খামেনি অর্থনৈতিক চাপ কমানোর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন।
তাই তিনি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হাসান রুহানির পশ্চিমাদের সাথে আলোচনার প্রতি সবুজ আশ্বাস দিয়েছিলেন, যা ২০১৫ সালের যৌথ ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা (JCPOA) -এর দিকে পরিচালিত করেছিল। ইরান এবং বিশ্বশক্তিগুলির দ্বারা স্বাক্ষরিত এই ঐতিহাসিক চুক্তিটি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিনিময়ে তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।
"খামেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শান্তি বা যুদ্ধের নীতির পক্ষে ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইরানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার স্বাধীনতা অনুসরণ করতে হবে, যা তিনি বিশ্বাস করতেন যে সহজাতভাবে ইরানের বিরুদ্ধে।" এই দৃষ্টিকোণ থেকে, "পারমাণবিক চুক্তি [মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে] স্বাভাবিকীকরণ ছিল না বরং আমেরিকার সোভিয়েতদের সাথে করা একটি সংকীর্ণ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ছিল,"
কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের তিন বছর পর, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প চুক্তি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন, যার ফলে সম্পর্ক পুনর্গঠনের অবসান ঘটে। ওয়াশিংটন ইরানের উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার সাথে সাথে, খামেনি আরও আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে ফিরে আসেন, আমেরিকার সাথে আলোচনার সম্ভাবনা বাতিল করে দেন এবং চুক্তির ধীরে ধীরে লঙ্ঘনকে সমর্থন করেন।
পরবর্তী বছরগুলিতে, ইরান পুনরায় ৬০ শতাংশে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ শুরু করে, যে স্তরে এটি ৯০ শতাংশ অস্ত্র-গ্রেড ইউরেনিয়ামে রূপান্তর করা দ্রুততর হয়। ইরান জোর দিয়ে বলেছে - এবং এখনও জোর দিয়েই চলেছে - যে তার পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে বেসামরিক প্রকৃতির।
২০০৩ সালে, খামেনি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি, ব্যবহার এবং সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করে একটি ফতোয়া জারি করেছিলেন। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাগুলি তীব্র হয়ে ওঠার সাথে সাথে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির সাথে সাথে, ২০১৯ সালে সরকার পেট্রোলের দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের পর ইরান জুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। নিরাপত্তা বাহিনীকে বিক্ষোভকারীদের উপর সহিংসভাবে দমন করার অভিযোগ আনা হয়েছিল যেখানে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতে, ১০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল। খামেনি বিক্ষোভকারীদের "গুন্ডা" বলে উড়িয়ে দেন এবং অস্থিরতাকে ইন্ধন দেওয়ার জন্য প্রতিবিপ্লবী এবং বিদেশী শত্রুদের অভিযুক্ত করেন।
অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার মধ্যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইব্রাহিম রাইসির জয় দেখা যায় - একজন জ্যেষ্ঠ প্রসিকিউটর যিনি ৮০-এর দশকের শেষের দিকে গণহত্যার সাথে জড়িত থাকার জন্য সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন - এবং ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে সর্বনিম্ন ভোটার উপস্থিতি।
রাষ্ট্রপতি পদে রাইসির মতো ঘনিষ্ঠ মিত্রের সাথে, খামেনি ইরানের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতার উপর নির্ভর করে তথাকথিত "প্রতিরোধ অর্থনীতি" প্রচার করেছিলেন এবং একই সাথে তার ব্যবসাকে পূর্বের দিকে পরিচালিত করেছিলেন - এমন একটি পদ্ধতি যা বাস্তব ফলাফল আনতে ব্যর্থ হয়েছিল।
বাধ্যতামূলক হিজাব আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে পুলিশ হেফাজতে মাহসা আমিনির মৃত্যুর বিরুদ্ধে ২০২২ সালে দেশব্যাপী বিক্ষোভ খামেনির জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। জনসংখ্যার উপর আরোপিত সামাজিক বিধিনিষেধ এবং পরবর্তী বিক্ষোভের উপর নিরাপত্তা বাহিনীর নৃশংস দমন-পীড়নের জন্য দায়ী ব্যক্তি হিসেবে আয়াতুল্লাহ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতে, ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল।
এবারও, খামেনি পুরো বিষয়টিকে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি অস্থিরতা উস্কে দেওয়ার জন্য পশ্চিমা এবং আঞ্চলিক প্রতিপক্ষদের দায়ী করে যুক্তি দেন যে বিক্ষোভগুলি আমিনির মৃত্যু বা হিজাব পরা নিয়ে নয় বরং বিদেশী হস্তক্ষেপের ফলাফল। "এটি ইসলামী ইরানের স্বাধীনতা, প্রতিরোধ, শক্তি এবং শক্তি" তিনি বলেন।
২০২৫ সালের ১৩ জুন, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী - আমেরিকার অজান্তেই - ইরানে আক্রমণ করে, এর কয়েক ডজন সিনিয়র কমান্ডার এবং শীর্ষ পারমাণবিক বিজ্ঞানীকে হত্যা করে, বেশ কয়েকটি পারমাণবিক স্থাপনা, বেসামরিক ও সামরিক অবকাঠামোতে হামলা চালায়। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার পৃথক মূল্যায়ন সত্ত্বেও, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির প্রক্রিয়ায় নেই বলে ইসরায়েল দাবি করে যে তাদের আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত রাখা। এবং এই আক্রমণটি ঘটে ঠিক যখন তেহরান ওয়াশিংটনের সাথে তার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য আলোচনায় নিযুক্ত ছিল।
ইরান তেল আবিবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে পাল্টা আক্রমণ করে। প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হয়, যার পরিণামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনায় বাঙ্কার ধ্বংসকারী বোমা নিক্ষেপ করে।
নেতানিয়াহু খামেনিকে হত্যার হুমকি দেন, অন্যদিকে ট্রাম্প তার "নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ" দাবি করেন।
এসময় কারো কারো কাছে, খামেনির দৃঢ়তা, যা একসময় তার রাষ্ট্রীয় অবরোধের মানসিকতার জন্য সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল, ইসরায়েলের সাথে ১২ দিনের যুদ্ধের পর ভিন্ন অর্থ ধারণ করে। ইরানিরা ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ইসরায়েলের আহ্বানকে অমান্য করে। কিন্তু পতাকার প্রভাবকে ঘিরে এই সমাবেশ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।
এরপরে ডিসেম্বরের শেষের দিকে, মুদ্রার পতনের প্রতিবাদে খামেনির শাসনের অবসানের দাবিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ শুরু হয়। এর ফলে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে নৃশংস দমন-পীড়নের ঘটনা ঘটে। ইরানি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে ৩,০০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি মানবাধিকার গোষ্ঠী এই সংখ্যা ৭,০০০ এরও বেশি বলেছে।
২৮শে ফেব্রুয়ারি, ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে আমেরিকা ইরানে একটি "বড় যুদ্ধ অভিযান" শুরু করেছে। তার ভাষণে, আমেরিকান রাষ্ট্রপতি স্পষ্ট করে বলেছেন যে আমেরিকা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছে।
"তোমাদের স্বাধীনতার সময় ঘনিয়ে এসেছে," ট্রাম্প শনিবার সকালের ভাষণের শেষে ইরানি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন। "আমরা যখন কাজ শেষ করব, তখন তোমাদের সরকার গ্রহণ করো। এটা তোমাদেরই গ্রহণ করা হবে। সম্ভবত প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এটাই তোমাদের একমাত্র সুযোগ।"
