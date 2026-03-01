এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ইরানের মিনাব শহরে স্কুলে হামলায় ১০৮ মেয়ে শিক্ষার্থী নিহত

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ১১:০৬ এএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ১১:০৬ এএম

    ইরানের মিনাব শহরে স্কুলে হামলায় ১০৮ মেয়ে শিক্ষার্থী নিহত

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ১১:০৬ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ইরানের দক্ষিণে মিনাব শহরে মেয়েদের স্কুলে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ১০৮ মেয়ে শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। গত শনিবার মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়। প্রথমে সেখানে ৫জন শিক্ষার্থীর মৃত্যুর তথ্য জানা যায়। এরপর এটি বাড়তে বাড়তে ১০৮ জনে পৌঁছেছে। শহরটির গভর্নর এ ঘটনায় রবিবার একদিনের শোক ঘোষণা করেছে।

    বিচার বিভাগের সরকারি সংবাদ সংস্থা মিজান নিউজ এজেন্সি শনিবার সকালে মার্কিন-ইসরায়েলি বাহিনীর বিশাল আক্রমণের মধ্যে মিনাবের শাজারেহ তাইয়েবেহ বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হামলায় নিহতের সংখ্যা জানায়।

    বার্তাসংস্থা আইআরআইবির প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে স্কুল ভবনের মেঝেতে ৮টি মরদেহের ব্যাগ রাখা হয়েছে।

    ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি হামলার একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে মেয়েদের স্কুল ধ্বংস হয়েছে এবং "নিরপরাধ শিশুরা" নিহত হয়েছে।

    ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাইও "নির্লজ্জ অপরাধের" নিন্দা করেছেন এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

    দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশ লামের্দে একটি জিমনেশিয়ামে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ১৮ বেসামরিক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে বার্তাসংস্থা ইরনা।

    এক স্বাস্থ্য কর্মী জানিয়েছেন জিমনেশিয়ামে যারা নিহত হয়েছে তাদের প্রায় সবাই শিশু। ওই হামলায় আরও প্রায় ১০০ জন আহত হয়েছেন। 

    ২০২৫ সালের জুনে যখন আমেরিকা এবং ইরান শেষবার ইরানে আক্রমণ করেছিল, যার ফলে ১২ দিনের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তখন ইরানে বেসামরিক নাগরিকদের প্রাণহানিও ছিল প্রচুর।

    ইরানের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতে, সেই সংঘাতের সময় হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক নিহত বা আহত হয়েছিল এবং সরকারি অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সূত্র: আল জাজিরা
    এইচএ

    ট্যাগ :

    ইরান মিনাব শহর স্কুল হামলা মেয়ে শিক্ষার্থী নিহত

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…