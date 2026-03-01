ইরানের মিনাব শহরে স্কুলে হামলায় ১০৮ মেয়ে শিক্ষার্থী নিহত

ইরানের দক্ষিণে মিনাব শহরে মেয়েদের স্কুলে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ১০৮ মেয়ে শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। গত শনিবার মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়। প্রথমে সেখানে ৫জন শিক্ষার্থীর মৃত্যুর তথ্য জানা যায়। এরপর এটি বাড়তে বাড়তে ১০৮ জনে পৌঁছেছে। শহরটির গভর্নর এ ঘটনায় রবিবার একদিনের শোক ঘোষণা করেছে।
বিচার বিভাগের সরকারি সংবাদ সংস্থা মিজান নিউজ এজেন্সি শনিবার সকালে মার্কিন-ইসরায়েলি বাহিনীর বিশাল আক্রমণের মধ্যে মিনাবের শাজারেহ তাইয়েবেহ বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হামলায় নিহতের সংখ্যা জানায়।
বার্তাসংস্থা আইআরআইবির প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে স্কুল ভবনের মেঝেতে ৮টি মরদেহের ব্যাগ রাখা হয়েছে।
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি হামলার একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে মেয়েদের স্কুল ধ্বংস হয়েছে এবং "নিরপরাধ শিশুরা" নিহত হয়েছে।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাইও "নির্লজ্জ অপরাধের" নিন্দা করেছেন এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশ লামের্দে একটি জিমনেশিয়ামে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ১৮ বেসামরিক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে বার্তাসংস্থা ইরনা।
এক স্বাস্থ্য কর্মী জানিয়েছেন জিমনেশিয়ামে যারা নিহত হয়েছে তাদের প্রায় সবাই শিশু। ওই হামলায় আরও প্রায় ১০০ জন আহত হয়েছেন।
২০২৫ সালের জুনে যখন আমেরিকা এবং ইরান শেষবার ইরানে আক্রমণ করেছিল, যার ফলে ১২ দিনের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তখন ইরানে বেসামরিক নাগরিকদের প্রাণহানিও ছিল প্রচুর।
ইরানের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতে, সেই সংঘাতের সময় হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক নিহত বা আহত হয়েছিল এবং সরকারি অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সূত্র: আল জাজিরা
