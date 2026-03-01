বরিশালে ভাতিজার থাক্কায় চাচা নিহত

বরিশালের উজিরপুর উপজেলার বড়াকোঠা ইউনিয়নের চাউলাহার গ্রামে ছাগলে কুমড়া গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে ছোট ভাই ও বড় ভাইর ঝগড়ায় ভাতিজার থাক্কায় চাচা নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে । শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে ।
নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, চাউলাহার গ্রামের মোঃ মোতাহার হাওলাদারের ছেলে মোঃ সেকেন্দার হোসেন হাওলাদারের (৬৫) জমির কুমড়া গাছটি তার আপন বড় ভাই মোঃ মোশারফ হোসেন হাওলাদারের (৭৫) ছাগল খেয়ে ফেলে। এ নিয়ে বিকেল ৩ টার দিকে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়।
ঝগড়ার সময় মোঃ মোশারফ হোসেনের ছেলে মোঃ আকতার হোসেন (৪০) মোঃ সেকেন্দার হোসেনকে থাপ্পড় ও ২/৩ বার থাক্কা দেন। এতে সেকান্দার হোসেন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাৎক্ষনিক উজিরপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
খবর শুনে উজিরপুর থানা পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। মৃতদেহ থানা হেফাজতে রয়েছে।
নিহতের স্ত্রী নাছরিন বেগম বলেন, ‘ছাগলে গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে ঝগড়ার সময় আমার স্বামীকে ভাশুরের ছেলে আকতার থাপ্পড় ও থাক্কা দেয়। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাই। তখন ডাক্তার মৃত বলে ঘোষনা করেন।’
উজিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ রকিবুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বরিশাল মর্গে প্রেরণ করা হবে এবং অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্হা গ্রহন করা হবে।’
ইখা