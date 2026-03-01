এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    বরিশালে ভাতিজার থাক্কায় চাচা নিহত

    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৯:২৫ এএম
    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৯:২৫ এএম

    বরিশালে ভাতিজার থাক্কায় চাচা নিহত

    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৯:২৫ এএম

    বরিশালের উজিরপুর উপজেলার  বড়াকোঠা ইউনিয়নের চাউলাহার গ্রামে ছাগলে কুমড়া গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে ছোট ভাই ও বড় ভাইর ঝগড়ায় ভাতিজার থাক্কায় চাচা নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে । শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে ।


    নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, চাউলাহার গ্রামের মোঃ মোতাহার হাওলাদারের ছেলে মোঃ সেকেন্দার হোসেন হাওলাদারের (৬৫)  জমির কুমড়া গাছটি তার  আপন বড় ভাই মোঃ মোশারফ হোসেন হাওলাদারের (৭৫) ছাগল খেয়ে ফেলে। এ নিয়ে বিকেল ৩ টার দিকে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়।


    ঝগড়ার সময় মোঃ মোশারফ হোসেনের ছেলে মোঃ আকতার হোসেন (৪০) মোঃ সেকেন্দার হোসেনকে থাপ্পড় ও ২/৩ বার থাক্কা দেন। এতে সেকান্দার হোসেন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাৎক্ষনিক উজিরপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।


    খবর শুনে উজিরপুর থানা পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। মৃতদেহ থানা হেফাজতে রয়েছে।


    নিহতের স্ত্রী নাছরিন বেগম বলেন, ‘ছাগলে গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে ঝগড়ার সময় আমার স্বামীকে ভাশুরের ছেলে আকতার থাপ্পড় ও থাক্কা দেয়। এরপর অসুস্থ  হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাই। তখন ডাক্তার মৃত বলে ঘোষনা করেন।’


    উজিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ রকিবুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বরিশাল মর্গে প্রেরণ করা হবে এবং অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্হা গ্রহন করা হবে।’

    ইখা

    ট্যাগ :

    বরিশাল ভাতিজার ধাক্কা চাচা নিহত

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…