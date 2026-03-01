এইমাত্র
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দুই ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দুই ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অঘোষিত কোয়ার্টার ফাইনালে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ভারত। এছাড়া নিয়মরক্ষার ম্যাচে জিম্বাবুয়ের মুখোমুখি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এছাড়া নারী এশিয়ান কাপ শুরু আজ। 


    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

    দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবুয়ে

    বেলা ৩:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

    সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    নারী ওয়ানডে

    অস্ট্রেলিয়া-ভারত

    সকাল ৯:৫০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১


    নারী এশিয়ান কাপ

    অস্ট্রেলিয়া-ফিলিপাইন

    বেলা ৩টা, ট্যাপম্যাড অ্যাপ/ওয়েবসাইট


    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

    ম্যান ইউনাইটেড-প্যালেস

    রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১


    ফুলহাম-টটেনহাম

    রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২


    আর্সেনাল-চেলসি

    রাত ১০:৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১


    সিরি ‘আ’

    ক্রেমোনেসে-এসি মিলান

    বিকেল ৫:৩০ মিনিট, ডিএজেডএন


    সাসসুয়োলো-আতালান্তা

    রাত ৮টা, ডিএজেডএন


    তুরিনো-লাৎসিও

    রাত ১১টা, ডিএজেডএন


    রোমা-জুভেন্টাস

    রাত ১:৪৫ মিনিট, ডিএজেডএন


