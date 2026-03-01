টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দুই ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অঘোষিত কোয়ার্টার ফাইনালে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ভারত। এছাড়া নিয়মরক্ষার ম্যাচে জিম্বাবুয়ের মুখোমুখি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এছাড়া নারী এশিয়ান কাপ শুরু আজ।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবুয়ে
বেলা ৩:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নারী ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সকাল ৯:৫০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নারী এশিয়ান কাপ
অস্ট্রেলিয়া-ফিলিপাইন
বেলা ৩টা, ট্যাপম্যাড অ্যাপ/ওয়েবসাইট
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান ইউনাইটেড-প্যালেস
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুলহাম-টটেনহাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
আর্সেনাল-চেলসি
রাত ১০:৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সিরি ‘আ’
ক্রেমোনেসে-এসি মিলান
বিকেল ৫:৩০ মিনিট, ডিএজেডএন
সাসসুয়োলো-আতালান্তা
রাত ৮টা, ডিএজেডএন
তুরিনো-লাৎসিও
রাত ১১টা, ডিএজেডএন
রোমা-জুভেন্টাস
রাত ১:৪৫ মিনিট, ডিএজেডএন
এবি