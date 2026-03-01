এইমাত্র
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    এম মহাসিন মিয়া, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৯:৪২ এএম
    দীঘিনালায় ৬ লাখ টাকার অবৈধ কাঠ জব্দ

    এম মহাসিন মিয়া, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৯:৪২ এএম

    পার্বত্যাঞ্চলে বনসম্পদ রক্ষায় কঠোর অবস্থান নিয়েছে সেনাবাহিনী। এরই ধারাবাহিকতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলায় শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত এক অভিযানে ১৩৫ পিস অবৈধ গোদা কাঠ জব্দ করা হয়েছে।


    সেনাবাহিনীর খাগড়াছড়ি রিজিয়নের দীঘিনালা জোনের বেতছড়ি আর্মি ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা এ অভিযান চালায়। জব্দকৃত কাঠের পরিমাণ ১৭৪ ঘনফুট, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৬ লাখ ২৬ হাজার ৪শ টাকা।


    সেনা সূত্র জানায়, বাঘাইছড়ি উপজেলার মারিশ্যা এলাকা থেকে সংগ্রহ করা কাঠ খাগড়াছড়ির মেরুং ইউনিয়নের হাজাছড়া হয়ে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। বেতছড়ি আর্মি ক্যাম্পের চেকপোস্টে দুটি চাঁদের গাড়ি তল্লাশি করে কাঠগুলো জব্দ করা হয়। জড়িতরা পালিয়ে গেলেও পাচারচক্র শনাক্তে গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। পরে জব্দকৃত কাঠ বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

