লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতার ঘরে দুর্বৃত্তের আগুন, কন্যাশিশু নিহত

লক্ষ্মীপুরে ইউনিয়ন বিএনপির এক নেতার বসতঘরে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় এক কন্যাশিশু নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নারী ও শিশুসহ অন্তত ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত আনুমানিক ১২টা ৩০ মিনিটে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের চর মনসা গ্রামের সুতার গোপটা এলাকায়।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বেলাল চৌধুরীর টিনশেডের বসতঘরের দুই দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দুর্বৃত্তরা পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় ঘরের ভেতরে পরিবারের সদস্যরা ঘুমিয়ে ছিলেন।
আগুনে বেলাল চৌধুরীর আট বছর বয়সী কন্যা আয়েশা আক্তার সানজু ঘটনাস্থলেই মারা যায়। একই ঘটনায় তার আরও দুই মেয়ে—সালমা আক্তার স্মৃতি (১৭) ও সামিয়া আক্তার বিথী (১৪) গুরুতর দগ্ধ হয়। এ ছাড়া বেলাল চৌধুরী নিজেও আহত হন।
নিহত শিশুর দাদি হাজেরা বেগম জানান, রাতে ঘুমিয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পর জানালা দিয়ে আগুন দেখতে পান। দ্রুত বাইরে এসে দেখেন ঘরের দুই দরজাই তালাবদ্ধ। পরে দরজা ভেঙে বেলাল চৌধুরী নিজে বেরিয়ে আসেন। এ সময় তার স্ত্রী নাজমা বেগম চার মাস বয়সী আবির হোসেন ও ছয় বছর বয়সী হাবিবকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। তবে ঘরের এক কক্ষে থাকা তিন নাতনির মধ্যে ছোট সানজুকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।
তিনি দাবি করেন, পরিকল্পিতভাবে দরজায় তালা লাগিয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন দেওয়া হয়েছে। তবে কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি।
বেলালের ভাইয়ের স্ত্রী জেসমিন আক্তার জানান, আগুনের খবর পেয়ে তিনি চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে এবং ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। নিহত শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয় এবং দগ্ধ দুই কিশোরীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
লক্ষ্মীপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রঞ্জিত কুমার দাস বলেন, ‘খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ সময় এক শিশুর মরদেহ এবং অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।’
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওয়াহিদ পারভেজ জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে এবং জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।
ঘটনার পর এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।
ইখা